Los preocupantes números de Boca como visitante tras el empate ante Independiente Rivadavia

Boca evitó una derrota ante Independiente Rivadavia sobre la hora con un gol agónico de Cristian Medina. De esta manera, selló el 1-1 en el Malvinas Argentinas por la décima fecha de la Liga Profesional. De esta manera, extendió su racha sin triunfos fuera de la Bombonera y los números preocupan en Brandsen 802.

En lo que va de la temporada, entre la Copa de la Liga, la Liga y la Sudamericana, el Xeneize disputó 19 encuentros fuera de su casa. En total, era 57 puntos los que estaban en juegos y solo puedo cosechar 23: un 40.3% de efectividad. Cabe remarcar que en ese listado se contabilizan dos partidos que se disputaron en campo neutral: ante River (victoria) y Estudiantes de La Plata (derrota) por los cuartos y semis de la Copa de la Liga.

¿Cuándo fue el último triunfo de Boca como visitante?

El último triunfo del elenco dirigido por Diego Martínez fuera de la Bombonera fue hace 84 días. El 19 de mayo de 2024, Boca se trajo el triunfo de Santiago del Estero luego de dar vuelta el resultado e imponerse por 4-2 ante Central Córdoba, por la segunda fecha de la Liga Profesional.

En este campeonato, debutó de visitante ante Atlético Tucumán y perdió por la mínima. Luego cayó ante Platense y sumó tres empates de visitante. Sin dudas, los encuentros fuera de la Ribera son un problema que debe resolver urgentemente el Xeneize.

Ya que el próximo jueves Boca recibirá a Cruzeiro por el partido de ida en los octavos de final de la Sudamericana, pero la revancha será la semana siguiente en Belo Horizonte y allí tendrá que definir si avanza de fase o no.

Estos son los resultados de Boca como visitante en 2024

0-0 vs. Platense

2-0 vs. Tigre

1-2 vs. Lanús

1-1 vs. River

0-1 vs. Unión

0-0 vs. Nacional Potosí

3-1 vs. Newell’s

0-1 vs. Estudiantes LP

3-2 vs. River (neutral)

2-4 vs. Fortaleza

1-1 vs. Estudiantes LP (neutral)

2-1 vs. Sp. Trinidense

0-1 vs. Atlético Tucumán

4-2 vs. Central Córdoba

0-1 vs. Platense

0-0 vs. Independiente del Valle

2-2 vs. Defensa y Justicia

0-0 vs. Instituto

1-1 vs. Independiente Rivadavia

