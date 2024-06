Malas noticias para Javier Mascherano: Alan Varela no iría a los Juegos Olímpicos

En la previa de los Juegos Olímpicos de París 2024, Javier Mascherano recibió una mala noticia desde Portugal. El Porto no tendría en sus planes ceder a Alan Varela, pieza clave en la Selección Argentina Sub 23. Por lo que Masche tendrá que buscar alternativas para la lista definitiva.

Cuando parecía que el Jefecito tendría un mediocampo ideal, malas noticias llegaron desde Europa. Primero fue la baja de Enzo Fernández, que sí estará en la Copa América, y ahora se suma la del ex Boca.

Se conoció que el club dueño del pase de Varela no quiere cederlo, y tampoco tiene la obligación de hacerlo. Sino que todo depende de la buena predisposición de los clubes ya que no se trata de un evento organizado por la FIFA.

Ante esta situación, la baja del volante de 22 años significaría una baja más que sensible para Mascherano. El volante venía de ser titular en los últimos dos partidos de la Selección Argentina Sub 23 (amistosos con triunfo ante Paraguay) y se perfilaba para ser una pieza fundamental en el equipo del Jefecito.

Lo particular de este hecho es que los dirigentes del Porto había aceptado cederlo. Pero en hubo cambios de autoridades y la actual dirigencia no le daría el permiso. Si no cambian la decisión, el ex Boca se perdería la cita olímpica.

Otra mala noticia para Masche: se lesionó Damián Fernández en Vélez

En el último partido del Fortín, Mascherano recibió otra mala noticia. El delantero Damián Fernández se retiró en camilla en el segundo tiempo, en lo que fue derrota 1-0 ante Boca.

Luego de hacerse estudios, se confirmó que sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y quedó descartado de los Juegos Olímpicos. Mascherano lo tenía en carpeta como para integrar la lista definitiva.