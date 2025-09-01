Malas noticias para Miguel Russo: se confirmó la lesión que sufrió Agustín Marchesín en Boca

Boca selló su tercer triunfo al hilo ante Aldosivi en Mar del Plata y el clima dentro del plantel mejoró. En este contexto, Miguel Russo decidió darles dos días de descanso a los jugadores como premio por este cambio de rumbo. Sin embargo, en las últimas horas recibió una mala noticia.

Agustín Marchesín sufrió una lesión muscular Grado II en el gemelo derecho, según informó el parte médico de Boca esta tarde. Ante este panorama, el guardameta será baja por tres semana, como mínimo. Por lo que está descartado para visitar a Rosario Central el domingo 14 y llegaría con lo justo al duelo con Central Córdoba del 21, aunque no está asegurada su presencia.

En caso de que no pueda volver ante el actual campeón de la Copa Argentina en La Bombonera, su regreso se daría recién en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando el Xeneize visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Marchesín se desgarró en el cierre del encuentro en Mar del Plata, cuando intentó gambetear a Facundo de La Vega. “Me rompí”, fue el comentario del ex Gremio, cuando se arrojó al piso y enseguida debió ser reemplazado. Cabe remarcar que el arquero arrastraba hace tiempo una molestia en su pierna derecha, que venía sobrellevando sin mayores dificultades.

Se lesionó Agustín Marchesín en Boca: quién lo reemplazaría

Esta es la primera lesión que sufre Marchesín con la camiseta de Boca, ya que desde su debut ante Huracán el 2 de febrero, disputó los 90 minutos en todos los partidos, tanto con Fernando Gago, con Mariano Herron y con Miguel Ángel Russo como técnicos.

En este contexto, tendrá una oportunidad para volver al arco Leandro Brey. El guardameta de 22 años será el titular en la visita a Rosario, mientras que Javier Garcia estará en el banco de suplentes.