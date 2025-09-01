El premio de Miguel Russo al plantel de Boca luego del tercer triunfo consecutivo

El cuerpo técnico tuvo un gesto con los jugadores de Boca.

Boca le ganó a Aldosivi en Mar del Plata y selló su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura para encaminarse en la clasificación. De esta manera, parece que Miguel Russo le encontró la solución al equipo y por eso decidió darle un premio.

Tras haber sellado los tres puntos ante el Tiburón, el cuerpo técnico le dio más de dos días libres de descanso.

«Venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda y seguimos en esta postura de trabajo para buscar lo mejor siempre. Están parejos, cuesta elegir el equipo. Tengo un plantel muy competitivo», comentó el entrenador en conferencia de prensa sobre las decisiones que llevaron a esta mejora del equipo.

Luego de estar 12 partidos sin ganar, pasaron a cosechar tres triunfos al hilo. Le ganaron a Independiente Rivadavia en Mendoza por 3-0, lo ratificaron frente a Banfield por 2-0 en la Bombonera y ayer sumaron otro triunfo con el mismo resultado.

Por eso, a sabiendas de la mejoría que tuvieron los jugadores, el clima dentro del vestuario cambió y no habrá fecha en en los próximas dos semanas por las Eliminatorias. Por lo que el entrenador decidió que Boca recién retome las prácticas el miércoles por la tarde.

Boca tendrá descanso de cara al choque con Rosario Central

Russo y los jugadores lograron cambiar el rumbo del Xeneize, pero tienen en claro que todavía están en deuda con los hinchas.

Como la preparación para próximo partido con Rosario Central en Arroyito (domingo 14 de septiembre) será más larga de lo habitual, internamente aprovecharon la ocasión para prolongar el descanso.