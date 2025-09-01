El tierno gesto de Lionel Messi con los hinchas tras su llegada a Argentina para las Eliminatorias

La Selección Argentina ya comenzó la prepara para lo que será la doble fecha de Eliminatorias en la que enfrentará este jueves a Venezuela en el Monumental y cerrará el próximo martes ante Ecuador como visitante. Pero el cruce en el estadio de River tendrá la particularidad que será el último en las tierras nacionales antes del Mundial 2026 y podría ser el último encuentro oficial que dispute Lionel Messi en suelo argentino, según adelantó.

Durante la tarde de este lunes llegó el capitán al país proveniente de los Estados Unidos. Arribó junto con Rodrigo De Paul, su gran amigo y compañero también en Inter Miami.

Ambos participaron este domingo con Inter Miami de la caída en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders por 3-0, y tomaron un vuelo que los depositó en Rosario, la ciudad natal de la Pulga, antes de emprender el último tramo del viaje para plegarse al grupo en el predio de la AFA en Ezeiza.

Rodrigo De Paul en el predio de Ezeiza.

Una vez en Buenos Aires, Leo tuvo un gesto con los fanáticos que lo esperaban en los alrededores del predio. El capitán se tomó la molestia de acercarse hasta las rejas del predio para fotografiarse con algunos hinchas a los que les firmó autógrafos.

Los jugadores llegan al país para sumarse a la Selección Argentina

De a poco, el plantel convocado por Lionel Scaloni se va completando y uno de los que también se sumó en las últimas horas es Leandro Paredes, quien fue titular en el triunfo de Boca en Mar del Plata por 2-0 ante Aldosivi.

Leandro Paredes en su llegada al predio de Ezeiza.

Mañana también llegará Emiliano Dibu Martínez, proveniente de Inglaterra, donde su futuro es incierto. El guardameta campeón del mundo ya tenía todo arreglado con Manchester United pero no pudo acordar su salida de Aston Villa y su continuidad en Birmingham es una incógnita.