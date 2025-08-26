Malas noticias para Miguel Russo: se lesionó una de las figuras de Boca

Boca superó la tormenta y atraviesa un buen presente luego de conseguir dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, no todo es alegría para Miguel Russo ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de una de sus figuras.

Desde el Xeneize informaron que Marco Pellegrino sufrió un desgarro después del triunfo frente a Banfield y estaría alrededor de tres semanas afuera de las canchas para recuperarse.

«El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo», dieron a conocer en la cuenta oficial del Xeneize.

El zaguero se había transformado en una de las piezas importantes en la formación de Boca. Pellegrino había estado desde el arranque en todos los encuentros del Torneo Clausura y sumaba ocho encuentros como titular, su primera aparición entre los once se dio ante Auckland City en el Mundial de Clubes.

Boca perdió a Pellegrino y se le fue Marcelo Saracchi

El uruguayo no estaba en lo planes de Miguel Russo para este segundo semestre (se entrenaba apartado del plantel) y por ese motivo quería irse del club. Desde la dirigencia no le aceptaron la rescisión del contrato y pidió que lleve una oferta, lo que terminó ocurriendo de la mano del Celtic.

Desde el elenco escocés avanzaron en las negociaciones para quedarse con sus servicios mediante un préstamo por un año con cargo y opción de compra. Este martes emprendió su viaje rumbo a Europa.