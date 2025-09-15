Independiente acelera por el reemplazante de Julio Vaccari: el nombre que pica en punta

Luego de la renuncia de Julio Vaccari, los dirigentes de Independiente aceleraron las gestiones para contratar a su reemplazante de cara a los dos clásicos que se vienen por delante, ante San Lorenzo y Racing. En las próximas horas habrá una reunión clave.

Según se conoció, el nombre apuntado por la dirigencia del Rojo es Gustavo Quinteros, quien tendrá un encuentro con los directivos.

Gustavo Quinteros, el DT que quiere Independiente.

Desde el conjunto de Avellaneda ya tuvieron un contacto con su representante. Cabe recordar que viene de ser campeón de la Liga Profesional con Vélez en 2024 y se encuentra sin equipo desde abril de este año, luego de su breve paso por Gremio de Brasil.

Según trascendió, Quinteros está en el exterior y no regresará al país hasta el 23 de septiembre. Sin embargo, aceptará escuchar la propuesta del Rey de Copas y ya hizo averiguaciones sobre la situación del club.

Gustavo Quinteros, el entrenador que busca Independiente

En Vélez, el entrenador dejó un gran recuerdo, no solo por el título, sino por haber llegado a la final de la Copa Argentina, donde cayó ante Central Córdoba. Además, formó un gran equipo con el que cosechó 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas.

Sin embargo, su próximo paso no fue el mejor. En Gremio solo estuvo 17 partidos, sumó 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas antes de ser despedido. Ahora, está evaluando nuevas ofertas. En agosto, había declarado: «Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante».