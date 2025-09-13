Con un jugador menos, River vence a Estudiantes antes de sus cruces por los cuartos de la Libertadores

River vence a Estudiantes de La Plata por 2-0 con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández en el inicio del encuentro, en el Estadio UNO por la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos, con la mente puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, presentarán formaciones alternativas para no sobrecargar a sus jugadores clave. El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez.

A los cinco minutos, un tiro de esquina perfectamente ejecutado por Ignacio Fernández desde el sector derecho fue dirigido a la cabeza de Giuliano Galoppo. Este se elevó, ganó en las alturas y marcó el primero de la tarde.

Los goles de River ante Estudiantes en La Plata

GOL DE RIVER DE PELOTA PARADA: Galoppo marcó el 1-0 ante Estudiantes en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PO20g7LckG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Tan solo diez minutos después, el propio Nacho captó un rebote en el área rival, definió de volea y aumentó el marcador. Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro, no dudó, cobró una presunta mano y anuló el tanto.

LO GRITÓ CON TODO: así fue el momento del gol de Nacho Fernández, que primero fue anulado y luego convalidado a través de la revisión del VAR.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VDTBf93Qix — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Segundos después recibió el llamado desde el VAR y debió revisar la jugada. En la pantalla se observó que el ex Gimnasia no contactó el balón con el brazo, por lo que el fallo fue correjido y se le otorgó el segundo gol a la Banda.