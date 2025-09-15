Problemas para Franco Colapinto en Alpine: la sanción que podría recibir en la Fórmula 1

Pese al pobre rendimiento del monoplaza Alpine que maneja Franco Colapinto, el vehículo ya cuenta con cuatro carreras consecutivas sin tener modificaciones. Y en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán se conoció que la escudería podría sufrir una sanción de la Fórmula 1.

Como el vehículo ya llegó al límite de componentes utilizados en la temporada, el argentino podría ser penalizado si el equipo francés realiza cambios.

Cabe recordar que el oriundo de Pilar llegó con la herencia de Jack Doohan, quien en seis carreras con el A525 se gastó hasta tres de los cupos en algunas partes del impulsor de Renault, cuando el límite es cuatro.

Las unidades de potencia actuales tienen motor de combustión interna (ICE), unidad generadora de calor (MGU-H), unidad generadora de motor cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), el almacenamiento de energía (ES), la ‘centralita’ electrónica (CE) y el escape (EX).

Según establece el reglamento de la FIA, un monoplaza no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año. Y Colapinto ya utilizó cinco de cada uno, además de sufrir una fuerte degradación en los componentes luego de las carreras de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

Franco Colapinto quedó al borde de la sanción en la Fórmula 1

El desgaste en el vehículo comenzó a influir negativamente en la competencia, que ya de por sí es el peor del campeonato. Por este motivo, el equipo francés podría tomar la decisión de reemplazarlo. Y este fin de semana, en Azerbaiyán, puede ser una buena oportunidad.

Justamente, Bakú cuenta con un circuito de máxima exigencia para el auto, donde se espera que Alpine pueda sufrir la clasificación y termine en los últimos puesto. Si esto ocurre, una penalización de cinco puestos por elemento no lo afectaría en la posición de largada.

De esta manera, Alpine podría realizar modificaciones pensando en la siguiente cita en Singapur, el 5 de octubre.