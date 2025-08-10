Marcos Rojo fue presentado en Racing: ¿puede jugar el Torneo Clausura?

Marcos Rojo fue presentado oficialmente como refuerzo de Racing. El exjugador de Boca ya tuvo su primer entrenamiento en la Academia, mientras la dirigencia analiza cómo puede inscribirlo en el Torneo Clausura luego de un error en su contratación.

El exdefensor de la Selección Argentina se sumó este domingo al plantel de Gustavo Costas, luego del empate de la Academia 1-1 justo ante el Xeneize en la Bombonera.

El acuerdo se había cerrado el viernes pero el conjunto de Avellaneda recién lo oficializó este domingo. Sin embargo, todavía no dieron detalles sobre la resolución de su situación para inscribirlo y que juegue el Torneo Clausura. Por el momento, sólo está habilitado para jugar en la Copa Argentina y Copa Libertadores.

Finalmente, su camiseta no dirá Rojo. Foto: @RacingClub.

El vínculo con el defensor de 35 años es hasta diciembre de 2026, pero tiene cláusulas por productividad: será clave la resolución del conflicto para poder prever la cantidad de partidos que pueda disputar.

Cuál es el problema en la contratación de Rojo en Racing

El contratiempo se generó cuando el futbolista rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la venta para las transferencias. Según establece el artículo 19.2.4, como condición obligatoria, el jugador inscripto como libre se tiene que haber desvinculado de su anterior club previo a esa fecha: caso contrario no podrá disputar el certamen local.

Esta situación es diferente para la Copa Argentina y la Copa Libertadores, donde Rojo ya está habilitado para jugar con Racing. En la competencia local chocará en cuartos de final contra el ganador del duelo que protagonizarán River y Unión, mientras que en el certamen internacional se medirá ante Peñarol por los octavos de final.

Desde la Academia analizan la chance de presentar un recurso de amparo o encontrar algún vacío legal que le permita hacer una presentación formal. De esta forma, evitarían el contacto con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y que incluso podría provocar un nuevo inconveniente reglamentario con la inscripción que ya se había hecho en Conmebol.