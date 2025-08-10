Gustavo Costas estalló contra el arbitraje tras el empate ante Boca: «Pasó lo de siempre»

Racing igualó 1-1 ante Boca en la Bombonera y Gustavo Costas, entrenador de la Academia no ocultó su enojo en conferencia de prensa. El DT apuntó directamente con Nicolás Ramírez por el arbitraje y cuestionó el número de faltas sancionadas de para un lado y otro.

«Pasó lo de siempre. Cobraron todo foul. Foul, foul, foul… Ustedes vieron que no fue foul el del tiro libre. No es que lloramos pero lo saben», comenzó el entrenador del conjunto de Avellaneda sobre la supuesta infracción sobre Milton Delgado que Leandro Paredes aprovechó para enviar el centro que Giménez cambió por gol.

«¿Cuántas faltas nos cobraron a nosotros? Diecinueve, contra seis. Contra Independiente el mismo árbitro nos cobró dieciocho contra dos«, planteó Costas refiriendose al empate en el Clásico de Avellaneda del Torneo Apertura que finalizó 1-1 en el Libertadores de América.

«Te van metiendo. Metiendo, metiendo, metiendo y el segundo tiempo, más allá de que hubo un desgaste grande, el rival y el árbitro con las chiquitas amonestó hasta a Tomy (Conechny) cuando se iba. Seis jugadores… pero bueno, ya está. Sabíamos y lo decimos siempre, tenemos que hacer dos o tres goles para poder ganar un partido«, concluyó Costas.

El arquero de Racing explotó contra el arbitraje: «Te van llevando con las chiquititas…»

«Yo la veo desde el arco y, para mí, no es foul. Sabemos cómo es, lamentablemente. En estas canchas te van llevando con las chiquititas y se hace difícil. Por eso da mucha bronca», sentenció Facundo Cambeses, arquero de la Academia, contra el árbitro Nicolás Ramírez.