Por qué se complicó el pase de Marcos Rojo: qué planea Racing para habilitarlo

Marcos Rojo y una complicación en su llegada a Racing.

Luego de una viernes movido para Marcos Rojo en el que rescindió su contrato en Boca y se hizo la revisión médica para firmar en Racing, a última hora surgió una complicación que estancó el pase.

Hay un detalle reglamentario que la Academia no tuvo en cuenta y le impide jugar el Torneo Clausura. La desvinculación contractual con el Xeneize se efectivizó después del 24 de julio, que era la fecha límite para inscribir jugadores libres.

Para poder estar disponible en el torneo local, su rescisión se debió dar antes de la fecha estipulada para el cierre del mercado de pases.

Esta reglamentación corre para el Clausura y no para la Copa Libertadores ni la Copa Argentina. Sin embargo, Racing intentará modificar las condiciones para poder usarlo también en el campeonato.

Al haber acordado un contracto por productividad, al jugador tampoco le serviría quedar solo disponible para las copas y no para el torneo.

Que podría hacer Racing para que habiliten a Rojo

Una opción es que anule su rescisión en Boca y que la Academia pueda arreglar con el Xeneize un préstamo hasta fin de año. Como Rojo no se fue bien, la posibilidad de negociar entre clubes sería difícil.

Otra alternativa es presentar un recurso de amparo ante AFA para que el defensor pueda ser habilitado, algo que tampoco se ve sencillo.

Por lo pronto, Racing no dio a conocer los pasos a seguir y el desconocimiento del reglamento deja muy expuesto a la dirigencia que encabeza Diego Milito.