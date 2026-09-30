Mauro Icardi sigue sin club y se defendió de las críticas: «Tengo la vida resuelta»

Fiel a su estilo polémico, Mauro Icardi salió al cruce de las críticas y los comentarios por seguir sin club luego de que no renovara con el Galatasaray de Turquía.

El delantero terminó su contrato con el club turco a mitad de año y todavía no arregló con otro equipo, más allá de que sonó como refuerzo en varios clubes de europa y del mundo.

Lejos de mostrar algún tipo de preocupación sobre el futuro de su carrera, Icardi sacó pecho por lo que consiguió anteriormente y señaló que no necesita seguir jugando para vivir.

«Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección«, destacó el atacante en una publicación de Instagram en la que compartió imágenes mientras entrena en un gimnasio.

«Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual«, continuó el rosarino de 33 años.

«No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo«, concluyó el jugador.

Icardi se fue del Galatasaray después de cuatro años en los que convirtió 77 goles en 132 partidos y ganó 6 títulos. Antes vistió las camisetas de Sampdoria, Inter y PSG.