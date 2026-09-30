Murió durante un robo en su departamento de Neuquén: imputaron a un hombre que se fugó a Santa Fe

La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles en la Ciudad Judicial de Neuquén.

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por el homicidio de Alejandro Fabio Vallejos, quien murió durante un robo ocurrido en su departamento del centro de Neuquén. Según la acusación, le suministró una alta dosis de diazepam combinada con alcohol y cocaína, lo golpeó y luego le sustrajo dinero y distintos objetos de valor.

La formulación de cargos fue realizada este miércoles por la fiscal Guadalupe Inaudi, durante una audiencia en la Ciudad Judicial. El acusado quedó detenido y el juez de Garantías Raúl Aufranc avaló los cargos y dispuso la prisión preventiva durante los cuatro meses fijados para la investigación.

Qué pasó dentro del departamento

De acuerdo con la información reunida por el MPF y la Policía provincial, el hecho ocurrió entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas del 1 de septiembre. Vallejos y el acusado se conocían previamente y, alrededor de las 21, el acusado llegó al domicilio de la víctima, quien lo esperaba en la vereda. Ambos ingresaron al departamento ubicado en Diagonal 25 de Mayo al 300.

Según la Fiscalía, una vez dentro, y con el objetivo de apoderarse de dinero y bienes, el acusado “le suministró una alta dosis de diazepam, sustancia perteneciente al grupo de las benzodiacepinas, combinada con alcohol y cocaína”.

Luego, sostuvo Inaudi, golpeó a Vallejos en el rostro y le provocó lesiones en un ojo, una ceja, una mejilla y un maxilar.

La fiscal explicó que la muerte se produjo en ese contexto. “De forma preliminar, fue por una falla de bomba cardíaca con edema pulmonar secundario, presentando como causa de muerte una congestión cardiopulmonar”, precisó durante la audiencia.

Las transferencias y los objetos robados

Mientras permanecía en el departamento, el acusado habría realizado dos transferencias desde la cuenta bancaria de Vallejos por $3.700.000 y $152.000. El dinero fue enviado a una billetera virtual registrada a nombre de un familiar suyo que reside en Laguna Paiva, Santa Fe, pero que, según la acusación, era controlada por él.

Además, se habría apoderado de un teléfono celular, una cadena de oro, tres relojes, perfumes, dos pares de zapatillas, la mochila laboral, una billetera con tarjetas bancarias y el DNI de la víctima, además de la llave magnética de ingreso al edificio.

Las cámaras permitieron reconstruir parte de sus movimientos. Cerca de las 00:30 del 1 de septiembre, salió del departamento con una mochila sobre la espalda y otra en una de sus manos, elementos que no llevaba cuando ingresó.

La fuga y la detención en Santa Fe

A partir de registros de cámaras de seguridad y domos, los investigadores determinaron que, después de retirarse del departamento, el sospechoso se dirigió hacia una vivienda de calle Río Negro. Días después, ese domicilio fue allanado y allí encontraron una mochila y una lapicera con la inscripción de la empresa donde trabajaba Vallejos.

El acusado no se encontraba en la casa al momento del procedimiento. La investigación permitió establecer que había viajado desde la terminal de Cipolletti hasta Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe.

El MPF pidió entonces la colaboración de la Policía santafesina, que confirmó que el sospechoso estaba en una vivienda de esa localidad. Una comisión de efectivos de la Policía de Neuquén viajó hasta allí, concretó la detención y trasladó al acusado a la capital provincial.

La acusación y la prisión preventiva

La Fiscalía encuadró provisoriamente el caso como “homicidio en ocasión de robo”, en carácter de autor. Inaudi solicitó una prisión preventiva de seis meses al considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga.

Los abogados querellantes que representan a la familia de Vallejos adhirieron al planteo fiscal.

El juez Aufranc tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses. Respecto de la medida cautelar, consideró acreditados los riesgos procesales señalados por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por ese mismo período.