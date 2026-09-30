La AFA apeló la sanción a Paredes y se espera que pueda volver a la Selección en noviembre

En vísperas del primero de los tres partidos amistosos que la Selección Argentina llevará a cabo en la gira que despedirá a Lionel Messi, desde la AFA se inició una apelación para intentar reducir la pena de diez partidos a Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel.

No toda la atención está centrada en el choque ante Bolivia esta noche, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ente madre del fútbol argentino trabaja por estas horas en el futuro del plantel y en la posible reincorporación del mediocampista de Boca, luego de que tanto el jugador como el propio Lionel Scaloni aseguraran que el ciclo con la albiceleste no está terminado.

Con la firma del Asesor Legal de AFA, Andrés Patón Urich, y el abogado especializado en Derecho del Deporte, Ariel Reck, AFA hizo oficial ante FIFA la apelación para reducir la sanción que recibió Paredes tras el dueño ante España en la final del mundo.

En concreto, la intención es que Paredes solo deba cumplir tres partidos, el mínimo para el caso, como consecuencia de las peleas con los jugadores de España en la final del último Mundial. Si la apelación llegara a buen puerto, el jugador de Boca entonces cumpliría con la sanción en esta triple fecha de amistosos, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, dado que los tres fueron aceptados como Clase A.

Por lo pronto se deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer el resultado del reclamo, por lo que la noticia llegará una vez terminados los partidos de esta fecha. De dar lugar al pedido, Paredes podría postularse a ser convocado en noviembre, en la última fecha FIFA de 2026.

El movimiento de la AFA se dio tras la presencia del jugador de Boca días atrás en Ezeiza, visitando al plantel y a sus compañeros de Selección. «Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría». Sus declaraciones, así, contrastaron con las que supo decir después del Mundial, cuando dijo que iba a «ser difícil que siga«, expresó el jugador.

Scaloni, por su parte, habló en conferencia de prensa y, al ser consultado sobre Paredes, fue contundente: «¿Cómo no va a pertenecer a la Selección? Es un histórico y, particularmente, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar. No hablé con ninguno después de la final. Las puertas están abiertas, obviamente, porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño”, explicó el DT.