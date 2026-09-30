Nueva fecha de inicio para el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

El inicio del juicio popular que juzgará a Roberto Daniel Sánchez (60) por el transfemicidio de Azul Semeñenko sufrió un cambio en su cronograma oficial. Previsto originalmente para este jueves 1 de octubre, el arranque de las audiencias de debate se pospuso para el viernes 2 de octubre, luego de que la conformación del jurado exigiera tres jornadas consecutivas marcadas por un volumen sin precedentes de recusaciones e impugnaciones por sesgos ideológicos.

El proceso de interrogatorios dirigidos a los postulantes —encomendado a la Fiscalía, la querella y la defensa— buscaba descartar a personas con preconceptos respecto a la violencia hacia mujeres trans. Como explicó el juez de la causa, Luciano Hermosilla, la prioridad fue «visibilizar un jurado imparcial que no tenga preconceptos que de alguna manera lo incentiven a creer a una parte».

Un proceso complejo y un récord de recusaciones

Dada la complejidad del caso y la condición de la víctima, la Oficina Judicial había sorteado inicialmente una lista ampliada de 40 mujeres y 40 varones, de los cuales 60 fueron citados para la primera jornada del lunes 28 de septiembre. Sin embargo, ese día solo se presentaron 38 personas (19 de cada género) y, tras las excusaciones e interrogatorios, fueron recusados 20 postulantes, quedando preseleccionados únicamente cinco varones y una mujer.

Aunque el esquema inicial contemplaba resolver la conformación entre el lunes y el martes 29 para otorgar un margen de organización laboral y familiar a los elegidos —considerando que el juicio se extenderá durante al menos 10 jornadas de mañana y tarde—, las trabas obligaron a convocar a un tercer día de audiencias este miércoles. Tras un nuevo sorteo de urgencia, finalmente se logró definir a los 10 integrantes restantes para completar el cuerpo de 12 miembros titulares (seis mujeres y seis varones) y cuatro suplentes.

Las dos hipótesis en disputa y la prueba clave

El jurado popular no solo deberá evaluar la autoría del crimen, sino definir si se acreditan los tres agravantes promovidos por la acusación: ensañamiento, odio a la identidad de género y violencia de género, figuras que conllevan la pena de prisión perpetua.

La postura compartida por la fiscal Guadalupe Inaudi, el fiscal jefe Agustín García y de la Querella sostiene que se trató de un transfemicidio brutal cometido tras contratar un servicio sexual en la vía pública la madrugada del 25 de septiembre de 2025 (día del cumpleaños de Azul). Las pericias forenses revelaron que la víctima fue asesinada mediante golpes contundentes y al menos 25 puñaladas —lesiones encuadradas como overkilling— para provocar un sufrimiento deliberado motivado por su identidad de género.

Por su parte la Defensa reconoce la autoría material de Sánchez en el homicidio, pero argumenta que actuó bajo emoción violenta, una tipificación con la que busca descartar los agravantes y reducir la pena.

Entre las pruebas más determinantes a presentarse durante el juicio destacan las filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el recorrido de Azul hacia la vivienda y gomería del imputado en el barrio Belgrano, su posterior desaparición y el momento en que Sánchez retiró de la vivienda un bulto envuelto en una manta para trasladarlo hacia un canal de desagüe en Valentina Norte Rural.

El cuerpo de Azul fue hallado en descomposición en ese sitio el 14 de octubre de 2025, mientras que en el domicilio del acusado se levantaron múltiples manchas hemáticas de la víctima.