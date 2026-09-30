La Ruta 1 de Viedma suma asfalto, iluminación y una obra de $46 millones en una rotonda
La intervención sobre la calzada llega a su etapa final, con nuevas obras previstas para los próximos meses, tanto en obras de alumbrado público como en mantenimiento de las carreteras, que pretenden mejorar las vías de circulación en Viedma.
Este miércoles finalizó la repavimentación de 950 metros de la Ruta Provincial 1, entre la curva de acceso desde la Ruta Nacional 3 y la avenida Giachino, en Viedma.
En paralelo, avanza la segunda etapa de iluminación del acceso y Vialidad Rionegrina prepara una intervención de $46,7 millones en la rotonda del barrio Santa Clara.
Reparación de la Ruta provincial N° 1
Según explicó Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, la intervención alcanzó el tramo que presentaba mayor deterioro sobre uno de los principales accesos a la ciudad que había quedado pendiente tras trabajos previos.
La colocación del asfalto se realizó -según el funcionario- con maquinaria y personal propio de Vialidad y demandó alrededor de una semana efectiva de trabajo, aunque las lluvias obligaron a interrumpir las tareas.
«Lo que nos falta es recalzar las banquinas y la señalización», explicó Grün acerca de la próxima etapa complementaria que podría extenderse una o dos semanas.
La iluminación avanza sobre el mismo acceso
Paralelamente a la recuperación de la calzada, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro está desarrollando la segunda etapa de iluminación con una inversión provincial superior a los $286 millones.
«Se trata de obras complementarias; aprovechamos las nuevas obras de iluminación para mejorar también el pavimento que se encontraba deteriorado», señaló el presidente de vialidad.
La obra a cargo de Electromecánica RI ya registra un 30% de avance y contempla la instalación de 78 columnas con tecnología LED, que darán continuidad al tramo ya iluminado frente a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro.
Una obra de $46,7 millones en la rotonda del Santa Clara
La próxima intervención prevista sobre este sector será en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Provincial 1 y la avenida Perón, con un plazo de ejecución de 30 días.
La licitación que será publicada en breve contempla la reconstrucción de los cordones emergentes de hormigón, trabajos de demarcación vial y un cordón protector de pavimento sobre la rama sur con un presupuesto de $46.785.333.
De acuerdo al organismo de Vialidad Rionegrina , el objetivo de la obra será reforzar la seguridad de la rotonda, ordenar la circulación y mejorar la visibilidad para quienes transitan por el sector con trabajos que podrían comenzar entre octubre y noviembre, una vez culminado el proceso de contratación.
Acceso al aeropuerto
Finalmente, entre las próximas obras vinculadas con los accesos a Viedma, Grün anticipó que en octubre se comenzará con la repavimentación y refuncionalización del acceso al Aeropuerto «Gobernador Castello» de Viedma, cuya conexión involucra a las rutas provinciales 1 y 51.
De este modo, el proyecto que fue licitado durante julio con un presupuesto oficial superior a los $5.400 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se suma a las intervenciones que pretenden mejorar la circulación en las principales vías de ingreso a la capital de Río Negro.
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