La Ruta 1 de Viedma suma asfalto, iluminación y una obra de $46 millones en una rotonda

Hoy culminó la repavimentación de la Ruta Provincial 1, mientras avanza la segunda etapa de luminarias que involucra el acceso a Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Este miércoles finalizó la repavimentación de 950 metros de la Ruta Provincial 1, entre la curva de acceso desde la Ruta Nacional 3 y la avenida Giachino, en Viedma.

En paralelo, avanza la segunda etapa de iluminación del acceso y Vialidad Rionegrina prepara una intervención de $46,7 millones en la rotonda del barrio Santa Clara.

Reparación de la Ruta provincial N° 1

Según explicó Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, la intervención alcanzó el tramo que presentaba mayor deterioro sobre uno de los principales accesos a la ciudad que había quedado pendiente tras trabajos previos.

Trabajos de reasfaltado en la intersección de la Ruta Nacional N° 3, hasta la calle 20 del barrio Lavalle. Foto: gentileza

La colocación del asfalto se realizó -según el funcionario- con maquinaria y personal propio de Vialidad y demandó alrededor de una semana efectiva de trabajo, aunque las lluvias obligaron a interrumpir las tareas.

«Lo que nos falta es recalzar las banquinas y la señalización», explicó Grün acerca de la próxima etapa complementaria que podría extenderse una o dos semanas.

La iluminación avanza sobre el mismo acceso

Paralelamente a la recuperación de la calzada, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro está desarrollando la segunda etapa de iluminación con una inversión provincial superior a los $286 millones.

Alumbrado público dispuesto en la Ruta Provincial N° 1. Foto: Marcelo Ochoa

«Se trata de obras complementarias; aprovechamos las nuevas obras de iluminación para mejorar también el pavimento que se encontraba deteriorado», señaló el presidente de vialidad.

La obra a cargo de Electromecánica RI ya registra un 30% de avance y contempla la instalación de 78 columnas con tecnología LED, que darán continuidad al tramo ya iluminado frente a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro.

Una obra de $46,7 millones en la rotonda del Santa Clara

La próxima intervención prevista sobre este sector será en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Provincial 1 y la avenida Perón, con un plazo de ejecución de 30 días.

La licitación que será publicada en breve contempla la reconstrucción de los cordones emergentes de hormigón, trabajos de demarcación vial y un cordón protector de pavimento sobre la rama sur con un presupuesto de $46.785.333.

De acuerdo al organismo de Vialidad Rionegrina , el objetivo de la obra será reforzar la seguridad de la rotonda, ordenar la circulación y mejorar la visibilidad para quienes transitan por el sector con trabajos que podrían comenzar entre octubre y noviembre, una vez culminado el proceso de contratación.

Acceso al aeropuerto

Finalmente, entre las próximas obras vinculadas con los accesos a Viedma, Grün anticipó que en octubre se comenzará con la repavimentación y refuncionalización del acceso al Aeropuerto «Gobernador Castello» de Viedma, cuya conexión involucra a las rutas provinciales 1 y 51.

Acceso al Aeropuerto «Gobernador Castello» de Viedma (sobre las Rutas Provinciales N° 1 y N° 51). Foto: Marcelo Ochoa.

De este modo, el proyecto que fue licitado durante julio con un presupuesto oficial superior a los $5.400 millones financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se suma a las intervenciones que pretenden mejorar la circulación en las principales vías de ingreso a la capital de Río Negro.