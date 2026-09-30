El plan de Cipolletti para los próximos 20 años ante el avance de Vaca Muerta: “Tenemos que prepararnos para crecer”, afirmó Buteler

Cipolletti atraviesa una etapa de transformación urbana, industrial y productiva que, según el intendente Rodrigo Buteler, obliga a pensar la ciudad más allá de las obras que necesita hoy. En diálogo con Radio RÍO NEGRO, planteó que la cercanía con Vaca Muerta, el vínculo con Neuquén, la llegada de empresas y el movimiento de nuevas familias están generando un escenario de crecimiento que requiere planificación de largo plazo.

“Estamos al lado de Vaca Muerta, al lado de Neuquén y, a su vez, tenemos una matriz productiva importante: tenemos chacras, producimos alimentos, llegan empresas, tenemos nuevos parques industriales”, describió Buteler. Para el intendente, esa combinación coloca a Cipolletti ante una oportunidad de crecimiento, pero también frente a la necesidad de preparar infraestructura y servicios para una ciudad que, según sus proyecciones, seguirá incorporando habitantes.

Cipolletti, una ciudad receptora de familias que proyecta crecer al 3% anual

Uno de los datos que planteó Buteler durante la entrevista es la tasa de crecimiento que utiliza el municipio para proyectar el futuro de Cipolletti. Mientras estimó que una ciudad promedio debería crecer alrededor de un 1,8% o 2% anual, afirmó que la planificación local contempla una expansión del 3% por año, una diferencia que atribuyó en parte a la llegada de población.

“Tenemos que prepararnos para crecer en habitantes”, sostuvo el intendente, quien explicó que Cipolletti es una ciudad receptora de familias en un contexto nacional de baja natalidad. Por eso, señaló que el municipio no puede proyectar su infraestructura solamente sobre la población actual, sino que debe considerar el aumento que tendrá durante los próximos años.

Esa mirada ya está incorporada al diseño urbano. “Tenemos resuelto por lo menos nuestro plan de crecimiento interno para los próximos 20 años sin ninguna duda”, afirmó Buteler. Según detalló, el municipio ya trabaja sobre la ubicación futura de empresas, comercios, viviendas y edificios, además de los conectores viales y las ciclovías que deberán acompañar esa expansión.

“¿Dónde van las empresas? ¿Dónde van los comercios? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va el edificio? ¿Dónde va un conector vial? ¿Dónde va la ciclovía? Tenemos un plan y lo estamos ejecutando”, explicó el intendente al describir la planificación que busca ordenar el crecimiento de la ciudad.

El desafío de recuperar infraestructura: “El atraso que tenemos, nosotros queremos resolverlo en cuatro años”, afirmó Buteler

La planificación a largo plazo convive con una necesidad más inmediata: resolver el atraso de infraestructura que, según Buteler, acumula Cipolletti. El intendente reconoció que el volumen de obras que actualmente atraviesa la ciudad también genera molestias cotidianas, pero sostuvo que es parte del proceso necesario para acompañar el crecimiento.

“Estamos tratando nosotros desde la municipalidad, con el acompañamiento de la Provincia, de ponernos al día en el atraso que tenemos en infraestructura”, afirmó. En ese sentido, planteó que la intención de su gestión es concentrar en cuatro años un proceso que permita recuperar parte de lo que la ciudad no pudo resolver durante décadas.

“Hoy empezamos a ver en Cipolletti obras de gran envergadura que no estábamos acostumbrados a que se den con financiamiento municipal». Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

“El atraso que tenemos en infraestructura nosotros queremos resolverlo en cuatro años”, sostuvo Buteler, y resumió el objetivo con una frase que dimensiona el desafío: “20 años de atraso, lo queremos resolver en cuatro”. Entre las obras mencionó infraestructura de agua y cloacas, calles, rotondas, iluminación, accesos y nuevas ciclovías.

El intendente vinculó directamente ese esfuerzo con el crecimiento que ya está experimentando Cipolletti. La idea, explicó, es que la ciudad pueda avanzar en infraestructura antes de que el aumento de habitantes, empresas y tránsito genere una presión todavía mayor sobre los servicios y las calles.

Vaca Muerta y la llegada de nuevas empresas

Para Buteler, la cercanía con Vaca Muerta es uno de los factores que está modificando el escenario económico de Cipolletti. La ciudad no solo funciona como parte del área metropolitana con Neuquén, sino que también busca convertirse en un lugar donde puedan radicarse nuevas inversiones y generarse empleo privado.

«Cuando salga el primer barco de exportación de petróleo y nosotros podamos absorber ese crecimiento que va a generar ese barco aquí en Vaca Muerta, que lo absorbamos de una manera amigable y convivamos». Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

“Si nosotros no nos poníamos firmes en ordenar la ciudad, sacar trapitos, sacar autos abandonados, mejorar la seguridad y hacer infraestructura grande, realmente todo este beneficio que te trae estar cerca de Río Negro y Neuquén lo íbamos a ver pasar por el costado”, afirmó.

Según relató, esa situación comenzó a cambiar y el municipio empezó a recibir proyectos privados. “Hoy viene un inversor y te dice: ‘Yo quiero invertir en Cipolletti’”, contó Buteler. Entre los ejemplos que mencionó durante la entrevista aparecen el primer supermercado mayorista de la ciudad y un centro comercial de más de 80 locales, con una estimación de 400 puestos de trabajo.

El intendente sostuvo que esas inversiones privadas están relacionadas con el esfuerzo realizado desde el municipio para mejorar la infraestructura y ordenar la ciudad. “Empezamos a tener, gracias a esta inversión pública, la mirada del privado que nos ve con buenos ojos y el privado empieza a llegar a la ciudad con obra realmente importante”, explicó.

La conectividad como parte del crecimiento

El otro eje del plan es la conectividad. Buteler planteó que Cipolletti necesita resolver tanto sus conexiones internas como los vínculos con las localidades vecinas y con Neuquén. Dentro de la ciudad, mencionó obras sobre calles, rotondas, accesos, agua, cloacas, iluminación y una red de ciclovías que busca unir distintos sectores.

“El principal objetivo hoy, por función de la tasa de infraestructura, es poder resolver la infraestructura interna”, explicó. Pero inmediatamente marcó que el desafío más complejo está afuera de la ciudad: “El principal desafío que tiene es el tema de la conectividad externa”.

En ese punto ubicó las conexiones con Fernández Oro, Cinco Saltos y la Margen Sur, además de los vínculos que permiten llegar hacia Vaca Muerta. También destacó el lugar que ocupan las rutas 22 y 151 y el Tren del Valle dentro de ese esquema regional, especialmente por la cantidad de trabajadores, estudiantes y familias que se movilizan entre las distintas ciudades del Alto Valle.

Sobre el tren, Buteler aseguró que sigue de cerca el proceso de reparación de las formaciones y afirmó que están “a muy pocos meses” de que un vecino de Cipolletti pueda utilizar el servicio para conectarse con Roca y Allen. Para el intendente, esa conexión será parte de una red de movilidad cada vez más necesaria frente al crecimiento de la región.

El desafío de Cipolletti es crecer sin perder sus chacras productivas

El objetivo de fondo, según explicó Buteler, no es solamente que Cipolletti crezca, sino que pueda hacerlo sin que el desarrollo termine generando problemas en la vida cotidiana. “El tema es que ese crecimiento sea sustentable en la convivencia cotidiana”, planteó durante la entrevista.

El intendente puso como ejemplo la necesidad de anticipar el impacto que tendrán el parque industrial, Vaca Muerta, los comercios y las nuevas familias sobre las rutas, los accesos y los servicios. “Crecer vamos a crecer igual”, sostuvo, pero remarcó que la discusión pasa por hacerlo con agua, cloacas, gas, rutas y conectividad suficientes.

En esa planificación también incluyó la necesidad de preservar la producción agropecuaria de Cipolletti. “El desafío que tenemos por delante es no quemar chacras productivas, seguir generando más hectáreas productivas para producir alimentos y pensar en el pospetróleo también”, afirmó.

La apuesta del municipio es anticiparse a un crecimiento que, de acuerdo con la proyección del intendente, continuará durante los próximos años y que ya está obligando a Cipolletti a pensar cómo quiere ser en las próximas dos décadas.