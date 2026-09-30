Ciclo lectivo 2027 en Neuquén: cómo y cuándo serán las preinscripciones de ingresantes

Desde el Consejo Provincial de Educación se anunció el cronograma de preinscripción para el próximo año. Las familias de los ingresantes en los tres niveles obligatorios tendrán que hacer el trámite virtual. El cronograma iniciará el próximo 5 de octubre con aquellos alumnos que desen concurrir a las secuendarias tanto Cpem, como las técnicas y Epea de toda la provincia.

Luego, en noviembre será el momento de los niños de niveles incial y primario.

En Neuquén, la obligatoriedad para la escolarización abarca desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Desde el propio CPE se informó que el trámite es virtual y se puede hacer por la página https://inscripciones.neuquen.edu.ar/.

Antes de iniciarlo, en especial para aquellas familias que por primera vez anotarán a los chicos a algún establecimiento, deben tener un correo electrónico creado. Será la única manera de gestionar el trámite porque todas las notificaciones serán remitidas a esa cuenta.

Entre los requisitos a tener en cuenta es que una vez habilitada la fecha, según el nivel, se deberá completar el formulario de preinscripción; adjuntar en formato digital los DNI, tanto de frente como el dorso del alumno y de la persona responsable.

Las autoridades educativas indicaron que el sitio cuenta con información detallada y la documentación necesaria para cada caso. La matriculación para el ciclo lectivo 2027 empezará el lunes 5 de octubre para alumnos de nivel secundario. Se extenderá hasta el 19.

En este lapso, los aspirantes deberán registrarse en el sitio web sin que importe su prioridad. Al respecto, la asesora técnica de la Coordinación de Niveles y Modalidades, Laura Anchelerguez, especificó que a diferencia de otros años, la modalidad contempla la inscripción conjunta de todas las prioridades.

Esto evitará las confusiones y agilizará la carga de datos. Antes, según la prioridad -alumnos con discapacidad, casos de violencia familiar, radio escolar, o hermanos en la institución- tenían diferentes días. Ahora se unificó en el mismo período de tiempo.

Por otra parte, a partir del 21 de octubre, las familias recibirán las novedades en el correo electrónico informado. La vacante se confirmará por la misma vía, después del 22 de octubre.

Las autoridades informaron que el orden de prelación en este nivel es: radio escolar con discapacidad certificada; casos de violencia familiar con cambio de residencia; hermanos de alumnos que asistan en el ciclo a inscribir -incluye familias ensambladas acreditadas- e hijos del personal.

Además, egresados de primaria que vivan en el radio escolar -con cambio de domicilio realizado al menos seis meses antes-, egresados de escuelas primarias derivantes fuera del radio escolar y, en última instancia, estudiantes no residentes en el radio que no provengan de las escuelas asignadas.

Cuándo será para Inicial y Primaria

En tanto, la preinscripción para niñas y niños del nivel inicial será entre el 2 y el 6 de noviembre. El cronograma estipula que el trámite se hará de manera virtual los días 2 y 3 de noviembre para la sala de 4 años, de carácter obligatorio.

El 4 y 5 de noviembre para la sala de 3 años. Mientras que la preinscripción para las salas de 1 y 2 años se hará de forma presencial el 6 de noviembre, y las vacantes estarán sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento. También figura un orden de prioridades como para el nivel medio.

Por último, los aspirantes para la escuela primaria podrán preinscribirse entre el 9 y el 13 de noviembre. Se indicó que para la asignación de cupos el orden será: niños y niñas del radio escolar con discapacidad certificada por organismo público -un cupo por sección-, seguido por casos de cambio de residencia derivados de violencia familiar.

En tercer orden se dará lugar a postulantes del radio escolar, luego a hermanos de estudiantes de la institución, en quinto orden a postulantes por radio laboral de madres y padres, y por último a chicos radicados fuera del radio escolar.

Desde el CPE se señaló que durante el proceso de inscripción, las instituciones pueden solicitar más documentación, según las diferentes prioridades. Se recordó que como hay límite de vacantes por escuela, las familias tienen que seleccionas más de un establecimiento.

En el caso de no obtener lugar en inguna de las dos escuelas selecionadas, la Supervisión trabajará junto a las instituciones para acompañar a las familias en la asignación de otra. Entre la información que se brinda en la web, figura no solo una guía de orientación, sino los radios de las escuelas.