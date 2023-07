Dos goles de Messi en su debut como titular en Inter Miami: seguí el minuto a minuto

En apenas 21 minutos, Lionel Messi festejó otros dos goles en Inter Miami en su debut como titular ante Atlanta United y, por el momento, clasifica a los 16vos de final de la Leagues Cup, el certamen que nuclea a los equipos de los Estados Unidos y México.

El argentino recibió un pase pinchado exquisito de Sergio Busquets y quedó mano a mano ante una defensa muy abierta. El capitán definió cruzado de zurda, la pelota pegó en el palo y le quedó el rebote para empujarla de derecha.

Leo Messi scores his second for @InterMiamiCF in as many games! pic.twitter.com/e3RVVpWTlT — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2023

El 2 a 0 llegó a los 21′ en una buena acción colectiva. Messi abrió con Robert Taylor y el escocés se la devolvió con un toque al medio para que el rosarino defina nuevamente con su pierna derecha.

A 20-minute brace for @InterMiamiCF's star man. pic.twitter.com/vzrDobOFRc — Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023

La previa

El partido que comenzó 20:40, hora argentina, solo se puede seguir a través de la plataforma de streaming Apple TV+. El servicio mensual cuesta 7 dólares pero para acceder a los encuentros de la MLS se deben pagar otros 15 extras.

El argentino es el capitán después de ingresar en el segundo tiempo el último viernes ante Cruz Azul de México donde anotó un golazo de tiro libre en el último minuto.

Getting set for another big night at DRV PNK Stadium. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/0zbEvRJNfk — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2023

A Inter Miami le alcanza con un empate para pasar a 16avos de final. Si gana también se asegurará el primer puesto del grupo.

All love between Thiago Almada & Leo Messi. #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/n7h18T3RVF — Major League Soccer (@MLS) July 25, 2023

Además de Messi, Inter también fichó a Sergio Busquets y Jordi Alba mientras espera por Luis Suárez. La próxima contratación será la del jugador de Colón de Santa Fe, Facundo Farías.

Los jugadores del Inter Miami, saliendo detrás de Lionel a la entrada en calor, como la Selección Argentina. 🇦🇷🚬pic.twitter.com/N3Dv9p2AoU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 25, 2023

Inter Miami forma con: Drake Callender; Noah Allen, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, DeAndre Yedlin; Robert Taylor; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Josef Martínez y Lionel Messi.

Atlanta salió con: Brad Guzan; Miles Robinson, Juan Sánchez, Luis Abram; Brooks Lennon, Santiago Sosa, Matheus Rossetto, Caleb Wiley; Tyler Wolff, Thiago Almada y Georgios Giakoumakis.