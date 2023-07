Esteban Edul le entregó un regalo a Lionel Messi y emocionó a todos al revelar qué era

Desde que se anunció que Lionel Messi se integraría al inter Miami, y más luego de su primer partido oficial el pasado viernes, decenas de medios argentinos se instalaron en el estado de Florida para seguir de cerca el día a día del capitán de la Selección, que este martes tuvo su debut como titular en el equipo ante Atlanta United.

En ese contexto contexto, el periodista de la señal deportiva ESPN, Esteban Edul, protagonizó un especial momento junto al ídolo albiceleste en la previa del encuentro, que en pocos minutos se viralizó en redes sociales.

El reportero, al encontrarse con el número 10, le regaló una camiseta, que causó la sorpresa del exitoso jugador. Extrañada por la situación, la conductora del segmento, Luciana Rubinska le preguntó que le había entregado y la respuesta del periodista conmovió a todos.

“Uno no puede estar en estas vallas con micrófono, porque no se les puede preguntar a los jugadores. Lo que sí le pude dar es algo que le había prometido a mi hijo«, alcanzó a contar Edul, con la voz entrecortada por la emoción.

Y agregó, entrando en detalles: «Le había prometido que le iba a dar su camiseta cuando me vine. Es que no es fácil irse de casa 15 días y yo le prometí que le iba a llevar una y él me iba a dar otra. Y me agradeció”.

LA PROMESA A SU HIJO: emocionante momento de @estebanedul junto a Leo Messi en la previa al partido de Inter Miami. ¡VALE LLORAR…!@ESPNFutbolArg



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/t58bCU6oJn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2023

Según explicó el reportero, la camiseta que le entregó al crack rosarino pertenece al Club Oeste, donde juega su hijo y, aseguró, «nos tratan muy bien a todos«. Su relato causó la emoción de sus colegas en el estudio y de sus seguidores en las distintas plataformas.

Furor por la camiseta de Messi de Inter Miami: ventas agotadas y números récord

El desembarco de Lionel Messi a Inter Miami y a la Mayor League Soccer (MLS) generó un enorme furor en Estados Unidos. Tal es el suceso que los números de ventas de camisetas sorprendieron hasta a la propia marca.

Adidas viste a los 28 equipos de la liga norteamericana y en las últimas horas publicaron un comunicado en que describían a la demanda por la N°10 del argentino como algo que “verdaderamente no tiene precedentes”.

En el sitio oficial de venta, la camiseta ya se puede comprar a cambio de 160 dólares. Sin embargo, se trata de una «preventa» a modo de reserva. La fecha de entrega es incierta y se cree que sería recién para octubre.

“Estamos trabajando lo más rápido posible para asegurarnos de que todos los fanáticos que quieran una camiseta puedan obtener una en línea o en una de nuestras tiendas”, explicaron desde Adidas.