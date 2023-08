Messi fue titular e Inter Miami empató 0 a 0 como local con Nashville por la MLS

Recién en su 12° partido en Inter Miami, el equipo de Lionel Messi no anotó ningún gol y empató 0 a 0 como local con Nashville por la fecha 29 de la Mayor League Soccer (MLS).

Los dirigidos por el Tata Martino volvieron a enfrentar a su rival en la final de la Leagues Cup que fue triunfo para los de Miami en el primer título del capitán de la Selección Argentina en Estados Unidos.

Antes del encuentro, Messi y DeAndre Yedlin, el anterior capitán, entraron con la copa en su primer duelo como locales después de la conquista de hace dos semanas.

El partido no fue bueno y se presentó más cerrado que de costumbre en esta liga, donde la marca suele ser más laxa. Con este empate, Inter sigue último en su conferencia y lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

La franquicia de Florida deberá ganar al menos ocho de los 10 partidos que le quedan para lograr los 25 puntos necesarios para avanzar de ronda.

En la primera etapa, el equipo capitaneado por Messi tuvo las acciones más concretas para irse al descanso ganando, ya que el finlandés Robert Taylor tuvo la inigualable oportunidad de poner el 1 a 0 a después de un pase magistral del 10 pero la tiró afuera.

En el cierre del encuentro, el VAR llamó al árbitro por una dudosa jugada entre Jacob Shaffelburg de Nashville y DeAndre Yedlin del Inter Miami. Fue por una supuesta mano del estadounidense dentro del área pero finalmente, tras la revisión, Chris Benso cobró fuera de juego del canadiense.

En la última del partido, Messi tuvo la suya. Engañó a la defensa y enganchó dos veces para afuera pero el arquero le tapó el remate con la pierna derecha.

Big-time save by Elliot Panicco late to help @NashvilleSC secure a point late against Inter Miami. 🧤 pic.twitter.com/LMpcQpROsO