Miguel Russo rompió el silencio sobre los borrados en Boca: “Por algo se llega a esa situación»

Miguel Russo habló luego de la práctica de Boca en el predio de Ezeiza y se refirió a la situación de los jugadores borrados en el plantel. En la previa del cruce trascendental ante Racing, el entrenador dejó en claro que «fue una decisión del club».

Luego de la conferencia de prensa que realizó el experimentado DT, tuvo un mano a mano con TyC Sports en donde profundizó detalles del presente que atraviesa el Xeneize. Miguelo se refirió al conflicto que padece el plantel profesional, en el que fueron marginados Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema y se despegó de la responsabilidad. “Por algo se llega a esa situación”, agregó Russo, apuntando contra las actitudes de los tres.

Más allá de los casos puntuales, Russo remarcó que su mensaje es general y no para un solo jugador. “El que demuestre las intenciones, las ganas, la forma… va a tener la chance”, planteó en referencia también a otros nombres relegados como Lucas Janson y Frank Fabra.

Miguel Russo y el presente de Boca: «Tenemos la obligación de ganar»

“Estamos bien, trabajando mucho. Sabemos que para nosotros es importante ganar y que vamos a enfrentar a un rival difícil. Esto es Boca. La Bombonera te exige ganar”, remarcó Russo.

Respecto al funcionamiento del equipo, se mostró optimista: “No me gusta perder, me duele. Es mi forma de vida. Todos estamos buscando que gane Boca. Paredes juega de la manera que juega él y tuvimos una semana de trabajo muy buena. No pienso en nada negativo”