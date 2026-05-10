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En vivo: Cipolletti empata con Juventud Unida de San Luis en La Visera por el Federal A

Cipolletti empata 0 a 0 con Juventud Unida de San Luis en La Visera de Cemento. Busca ganar para seguir puntero en su grupo del Federal A.

Redacción

Por Redacción

Cipolletti se mide con Juventud Unida en La Visera. (Foto: Emiliano Ortíz)

Cipolletti se mide con Juventud Unida en La Visera. (Foto: Emiliano Ortíz)

Cipolletti empata 0 a 0 con Juventud Unida de San Luis en La Visera de Cemento por la fecha 8 del Federal A. El Albinegro es el único líder de la Zona 3.

Cipo viene de perder 2 a 0 en su visita a Argentino de Monte Maíz pero igual se mantuvo puntero del grupo. Este será su último encuentro de la primera rueda ya que la próxima jornada tendrá libre y después ya arrancará la segunda contra Atenas de Río Cuarto como local.

Para este partido, volvieron al equipo titular Nicolás Trejo, Brandon Obregón y Federico Acevedo. El lateral superó una lesión, el volante una sanción y el delantero venía de ser suplente.

El Albinegro forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Juventud Unida salió con: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Martino Dorato y Juan Martín Amieva.


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Cipolletti empata 0 a 0 con Juventud Unida de San Luis en La Visera de Cemento por la fecha 8 del Federal A. El Albinegro es el único líder de la Zona 3.

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