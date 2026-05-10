En vivo: Cipolletti empata con Juventud Unida de San Luis en La Visera por el Federal A

Cipolletti se mide con Juventud Unida en La Visera. (Foto: Emiliano Ortíz)

Cipolletti empata 0 a 0 con Juventud Unida de San Luis en La Visera de Cemento por la fecha 8 del Federal A. El Albinegro es el único líder de la Zona 3.

Cipo viene de perder 2 a 0 en su visita a Argentino de Monte Maíz pero igual se mantuvo puntero del grupo. Este será su último encuentro de la primera rueda ya que la próxima jornada tendrá libre y después ya arrancará la segunda contra Atenas de Río Cuarto como local.

Para este partido, volvieron al equipo titular Nicolás Trejo, Brandon Obregón y Federico Acevedo. El lateral superó una lesión, el volante una sanción y el delantero venía de ser suplente.

El Albinegro forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Juventud Unida salió con: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Martino Dorato y Juan Martín Amieva.

