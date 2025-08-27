Battaglia es duda en Boca por una molestia muscular y podría perderse el partido con Aldosivi

Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca. En el primer turno de entrenamientos del equipo de Miguel Russo no pudo terminar la práctica por una molestia muscular y su presencia en el partido del domingo ante Aldosivi, por la séptima fecha de la Liga Profesional, está en duda.

A raíz de este inconveniente, el cuerpo técnico comandado por Russo definirá en las próximas horas si lo incluye en la delegación que viajará a Mar del Plata o si deberá quedarse en Buenos Aires.

La decisión inicial fue no realizarle estudios médicos y bajar las cargas de trabajo. Si no está al ciento por ciento, no será arriesgado. En ese escenario, el puesto quedaría entre Williams Alarcón y Milton Delgado, con ventaja para el chileno por los minutos que sumó en los últimos partidos ante Independiente Rivadavia y Banfield.

El plantel también sufre la baja confirmada de Marco Pellegrino. El defensor sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y no podrá estar en Mar del Plata. Russo tiene a Ayrton Costa como reemplazo en la zaga.

La práctica dejó además la novedad de Ander Herrera. El volante español, que lleva más de un mes inactivo, participó en un reducido junto a juveniles como parte de su recuperación. No viajará a Mar del Plata, pero su objetivo es volver tras el receso por la fecha FIFA.

Herrera no juega desde el debut de Boca en el Mundial de Clubes frente a Benfica, cuando salió a los 19 minutos. En seis meses en el club arrastra cuatro lesiones musculares y apenas nueve partidos disputados, seis de ellos como titular. Su regreso dependerá de cómo responda en las próximas semanas.

Tras el cruce ante Aldosivi habrá un parate de dos semanas por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Boca recién volverá a jugar el fin de semana del 14 de septiembre, contra Rosario Central en Arroyito. Si Battaglia no tiene un desgarro, estaría disponible para ese compromiso.