Miriam Mayorga, orgullo regional a través del fútbol

Por estos tiempos el deporte regional tiene en Miriam Mayorga a una de sus máximas exponentes. Por contexto, impacto masivo y además por el hecho de ser médica, que le da un valor agregado a su presente profesional.

La barilochense la viene rompiendo hace rato en el fútbol argentino. Primero fue con UAI Urquiza, el equipo que históricamente dominó el fútbol femenino. Desde el año pasado llegó a Boca, el más ganador de la elite en nuestro país y único representante nacional en la última Copa Libertadores.

Con Mayorga como titular, el Xeneize hizo historia y llegó a la final, donde cayó ante Palmeiras.

“La Copa es un torneo muy difícil, es lo mejor que podemos competir en Sudamérica. Si bien nos quedamos con el gusto amargo por perder la final, es un gran logro haber llegado”, declaró la jugadora en diálogo con “Sobre La Hora”, el programa deportivo de RN Radio.

El 4 a 1 que sufrió Boca en el partido decisivo no reflejó la paridad del desarrollo. “El trámite fue más parejo, el primer tiempo nos fuimos con buenas sensaciones y en la mínima falla atrás, ellas son muy buenas, y aprovecharon para convertir en las únicas veces que llegaron”, comentó al respecto.

Las dirigidas por Jorge Martínez llegaron invictas a la definición, ganando su grupo y dejando rivales importantes como Corinthians en cuartos de final y Deportivo Cali en semis. “El partido clave fue contra Corinthians. Eran candidatas y jugar en Quito con mucha altura fue muy complicado. Fue importante el trabajo físico que hicimos con el profe porque se jugaba cada 72 horas. Además fue importante para el envión anímico de lo que vino después”, opinó Mayorga.

Jugaba como mediocampista cuando llegó a Boca pero hoy es marcadora central izquierda.

“Cuando llegue a Boca, el DT me dijo que me veia bien en esa posición. Al principio fue con dudas y fue muy importante lo que el técnico me enseñó y la confianza para hacerlo. Con el tiempo me fui adaptando y es una posición que me gusta jugar”, subrayó.

Miriam Mayorga fue campeona de América con la selección en la última Copa.

La volante y defensora es integrante clave de la selección nacional. Ya jugó en Francia 2019 y se prepara con vistas al próximo mundial. “Creo que llegar a la Selección es el sueño de cualquier deportista. Tener la bandera y representarla es de mucha responsabilidad. Lo más difícil es permanecer, porque hay buenas jugadores y de primer nivel. Tengo que trabajar siempre”, explicó y agregó “en la Copa América logramos la clasificación y es pensar en lo que va venir siempre”.

Entre Boca y la selección, para Mayorga es un año muy movido. “Llegamos a Argentina y cuando uno baja un cambio se viene todo el cansancio, ahora se viene la Copa Federal (una copa local), pero no voy a estar por la fecha FIFA en España. El lunes viajaremos y va a ser un compromiso con la selección para tener roce con rivales importantes, vamos a jugar con España, que es una de las grandes selecciones del momento”, relató.

El fútbol femenino está en constante crecimiento en la región, el país y el mundo. Mayorga lo valora y destaca: “Trato de disfrutarlo, nunca me imagine poder vivir esto. Cuando era chica estas cosas no pasaban. Si bien hay muchas cosas que mejorar, creo que el apoyo y la gran cantidad de gente que se acerca a acompañarnos en la cancha es muy importante”.

En este sentido, mencionó cómo el Xeneize, que comanda Juan Román Riquelme, le da herramientas al equipo femenino para que siga compitiendo. “Creo que por ahí no son muchos los clubes grandes que apuestan al fútbol femenino y Boca lo hace. Nos brinda un gran espacio para los entrenamientos y me saco el sombrero con el club porque están en todos los detalles y nuestro trabajo es hacer las cosas de la mejor manera posible”, destacó.

Miriam Mayorga no se olvida de Bariloche

Bariloche, su ciudad natal, a la cual visita cada vez que puede, sorteando un calendario lleno de partidos. “La última vez fui para año nuevo. Trato de estar en mi casa, en el barrio donde me crie y no me alcanzan los días. Hay muchas invitaciones pero trato de estar con mi familia y disfrutar de su compañía”, contó.

El fútbol regional la tiene como uno de sus faros. Que haya llegado a primera, a la selección y lo haya hecho en el nivel que está mostrando es motivante para las jugadoras zonales.

“Sigo al fútbol de allá por las redes, ha crecido mucho hay más competencia y muchas chicas pequeñas que están jugando y van a los Evita, por ejemplo. Creo que eso habla muy bien de las ganas que hay. Falta infraestructura y hay muchas chiquitas que piden cancha”, indicó.