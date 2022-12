Modric, del elogio a la selección argentina y a Messi al árbitro fue un desastre

Luka Modric, la figura de la selección de Croacia y uno de los más destacados del Mundial de Qatar, felicitó al equipo argentino, elogió a Messi y criticó al árbitro de la semifinal. Gentileza.

Luka Modric es una de las grandes figuras de este Mundial de Qatar 2022 y hasta los aficionados argentinos lo reconocieron con un cálido aplauso cuando fue reemplazado en el complemento de la semifinal. Después de la derrota con Argentina, por 3 a 0, el ídolo balcánico dejó varias declaraciones importantes. Desde su felicitación para el selección nacional y el elogio a Lionel Messi hasta la durísima crítica al árbitro Daniele Orsato.

“Argentina resultó un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que tengo que mencionarlas, generalmente no las declaro, pero hay que hacerlo”, reconoció el volante de Real Madrid, quien luego de jugar la cita por el tercer lugar se despedirá del equipo croata.

Si bien jamás fue un futbolista que se metió en las polémicas, Modric no tuvo piedad al calificar la labor del juez italiano, quien en el primer tiempo cobró un penal contra Julián Álvarez que Messi cambió por gol. Aseguró que “no me gusta hablar de árbitros, pero el de esta semifinal es de los peores”.

El destacado volante croata no se guardó nada y lo calificó “como un desastre. Para mí no fue penal. Igual, a pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer lugar y ganar ese partido”.

El volante croata Modric aseguró que no fue penal el que le cometieron a Julián Álvarez y aseguró que el árbitro fue un desastre. Gentileza.

El referente del equipo ajedrezado le dedicó unas palabras a Leo, quien el domingo buscará levantar el primer Mundial de su campaña deportiva después de poder en Brasil 2014, y destacó que “le deseo la mejor de la suerte en la final; tiene grandeza”.