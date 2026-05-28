Mundial 2026: cuáles son los cuatro países que harán su debut absoluto

Curazao tendrá un duro debut con Alemania en el grupo E.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, las chances de que nuevos países disputen un Mundial creció y así lo aprovecharon Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, que jugarán por primera vez la máxima competencia organizada por FIFA.

Curazao fue la gran sorpresa de las Eliminatorias de Concacaf, que tuvieron el camino más allanado a partir de que los organizadores (Estados Unidos, México y Canadá) ya tenían su boleto.

Terminó invicto y quedó por delante de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas. El pequeño país ubicado a 50 kilómetros de la costa venezolana en el Caribe, pertenece al reino de Países Bajos.

153 mil habitantes tiene Curazao, el país con menor población en clasificar a un Mundial.

Los dirige el neerlandés Dick Advocaat que a los 78 años será el DT más longevo en un Mundial. Al pertenecer a ese Reino, la mayoría de los jugadores nació en el país europeo y solo uno es nativo de la isla. Tendrán un duro debut contra Alemania en el grupo E que también integran Costa de Marfil y Ecuador.

En las Eliminatorias de África, Cabo Verde fue la gran sorpresa de su grupo al terminar por encima de Camerún con 7 triunfos en 10 partidos y solo una derrota.

El país apenas tiene una superficie de 4.000 kilómetros y es una de las islas que se encuentre frente a la costa senegalesa. Su estreno mundialista no será nada sencillo ya que enfrentarán a España. También les tocó Arabia Saudita y Uruguay, en el grupo H.

51 años hace que Cabo Verde se independizó de Portugal. Debutó como selección en 1978.

Por el lado de Asia, Uzbekistán logró clasificar en su zona de eliminatorias por delante de Qatar, Corea del Norte y Emiratos Árabes Unidos.

Lo dirige el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y Balón de Oro ese mismo año. Compartirá el grupo K con Portugal, Congo y Colombia. Debutará contra los sudamericanos el 17 de junio.

1992 fue el año del debut oficial de la selección de Uzbekistán, tras la disolución de la Unión Soviética.

Jordania está en el J con Argentina, Argelia y Austria. Será rival del equipo de Scaloni en el cierre del grupo el 27 de junio en Dallas.

Consiguió la clasificación tras finalizar segunda en su grupo con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Corea del Sur terminó primero con 22 unidades, mientras que completaron la zona Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

Su entrenador es el marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y rápidamente hizo historia al lograr la primera clasificación mundialista del país. Además, Jordania alcanzó el subcampeonato de la Copa Árabe a fines de 2025 tras caer 3-2 ante Marruecos en tiempo suplementario.

