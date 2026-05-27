Diario RÍO NEGRO en modo Mundial 2026: toda la cobertura de la Selección Argentina y la máxima cita del fútbol

La Albiceleste de Messi empeiza a defender el título y toda la previa Mundial está en Diario RÍO NEGRO.

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, el planeta estará atento a lo que ocurra con una nueva edición del torneo organizado por la FIFA, que tiene a la Albiceleste de Lionel Messi defendiendo el título y como una de las grandes favoritas.

El 10 y capitán jugará su sexto Mundial, batiendo un récord absoluto en la historia de la competencia. A pesar de sus 38 años (cumplirá 39 el 24 de junio), volverá a ser el líder del equipo orientado por Lionel Scaloni, y el paso a paso de la Selección estará en cada plataforma de RÍO NEGRO.

Pósters, infografías, fixture y sorpresas exclusivas

Este jueves 28 de mayo saldrá el primer suplemento especial RÍO NEGRO MUNDIAL, con toda la información de la previa, los detalles de los rivales de Argentina y el análisis de los candidatos a la corona. Además, en cada entrega de papel impresa y en nuestras ediciones digitales encontrarás pósters, infografías, el clásico fixture para completar y varias sorpresas.

Cuándo juega la Selección Argentina: el calendario en el Mundial

La adrenalina irá en alza cuando se acerque la fecha de arranque del torneo (11 de junio), pero el foco principal estará en el esperado debut de la Albiceleste. Empezar con el pie derecho es el primer objetivo para los campeones del mundo.

El camino inicial de Argentina en la fase de grupos será el siguiente:

16 de junio (22:00 hs): Argentina vs. Argelia

22 de junio: Argentina vs. Austria

27 de junio: Argentina vs. Jordania

En un torneo que por primera vez contará con 48 equipos, habrá que superar ocho obstáculos para terminar entre los mejores cuatro del planeta. Esa será la meta de Scaloni, Messi y compañía. En cada paso, estará Diario RÍO NEGRO con su cobertura especial desde el 28 de mayo y, ojalá, hasta el 19 de julio, el día de la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York.