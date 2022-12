Mundial Qatar 2022: así juega Países Bajos, radiografía del rival de Argentina

Se viene otro momento picante con Argentina-Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. A lo largo de la historia, se enfrentaron muchas veces. El balance es equilibrado en Copa del Mundo, con sonrisas de la selección albiceleste, en la final de Argentina 1978 y la semi de Brasil 2014, aunque también hubo duras derrotas en Alemania 1974 (0-4 en la segunda fase) y cuartos de final de Francia 1998 (1-2).

El rival cambió su nombre pero es el mismo país y Países Bajos será el contrincante de la batalla futbolística de cuartos de final del Mundial de Qatar, este viernes a las 16.

Con un entrenador tan experimentado como controversial, el conjunto neerlandés lleva 19 partidos sin perder que incluyen Eliminatorias, amistosos, Nations League y los primeros cuatro de esta Copa del Mundo. De hecho, Louis Van Gaal nunca perdió un partido dirigiendo Mundiales en el tiempo reglamentario. También es justo decir que estuvo lejos de salir campeón, pero la certeza es que no es un hueso fácil de roer.

Con su estilo práctico, despreocupado por la posesión y principalmente defensivo, Van Gaal le imprime su sello a sus equipos. Sobre todo en mundiales, donde hace de la solidez un culto y lastima a los rivales en ataque con altísimos porcentajes de efectividad.

Una muestra de ello fue el partido de octavos (3-1) ante Estados Unidos, donde incluso se salvó gracias a su arquero de 2,03 Andries Noppert, que le tapó un mano a mano a Cristian Pulisic cuando estaban cero a cero.

Del otro lado, pragmatismo puro. Con Denzel Dumfries por derecha y Daley Blind por izquierda, como laterales-volantes, Países Bajos lastima mucho por los costados. Contra los norteamericanos, Dumfries fue la figura marcando el último gol y repartiendo las otras dos asistencias.

Para quienes gustan de los “números telefónicos”, el equipo europeo se planta 3-4-1-2, con Davy Klaassen detrás de los dos delanteros: Memphis Depay y Cody Gakpo. La gran cuestión es si Klassen será titular o no, porque en el entretiempo contra Estados Unidos, con el equipo ganando 2 a 0, Van Gaal hizo dos cambios para equilibrar el medio. Teun Koopmeiners, con menos calidad pero más aplicado en la marca, lo reemplazó y tiene chances de jugar ante Argentina.

El referente futbolístico del equipo es el capitán Virgil van Dijk, líder del Liverpool inglés, donde ya ganó todos los torneos y copas posibles a nivel clubes. Tiene el récord de no ser nunca gambeteado durante una temporada completa en el fútbol de elite, en 2019. Es muy firme en el juego aéreo y en el mano a mano, de los mejores centrales del mundo.

El otro nombre propio destacado es Frenkie De Jong, volante central del Barcelona. Surgió en Ajax y tiene la calidad de típico volante central neerlandés. Si toma confianza con la pelota puede ser peligroso con los pases profundos.

Países Bajos está lejos del fútbol total, pero es un equipo por demás peligroso si no se toman recaudos con sus futbolistas de mayor calidad.

Los números de Van Gaal en Países Bajos

Van Gaal atraviesa su tercer ciclo como DT de la selección. Estuvo en 2000-2001 y no logró clasificar a Corea-Japón, pese al 68% de efectividad.

Volvió en 2012 y no solo clasificó para Brasil 2014 sino que llegó a semis, fue eliminado por penales por Argentina y le ganó el tercer puesto al local con mucha autoridad. Sobre la eliminación ante Argentina dijo: «Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos mundiales. No me gusta pensar en retrospectiva pero creí que ese partido era nuestro».

Allí dejó la selección para estar dos años en Manchester United, donde dirigió a Ángel Di María.

Van Gaal regresó en 2020, pasó la eliminatoria caminando y le fue muy bien en la Nations League. No pierde hace 19 partidos.

Con el entrenador, juntando sus tres ciclos, la selección neerlandesa sacó el 74% de los puntos.

La anécdota de Van Gaal con Riquelme

A mediados de 2002, Barcelona compró en 26 millones de dólares a Juan Román Riquelme, que venía de cinco años fantásticos en Boca jugando como enganche, función que empezaba a desaparecer en el fútbol mundial. Joan Gaspart Solves era el presidente y fue quien decidió llevarse al volante ofensivo.

Van Gaal, estructurado, lo mandó a jugar de volante por izquierda y fue el propio Román quien contó que un día dio dos asistencias y fue figura, pero después del partido el entrenador le dijo que era “desordenado” en vez de felicitarlo.

Van Gaal a Riquelme: » Usted es un desordenado».



Riquelme duró poco en Barcelona y Van Gaal fue uno de los entrenadores que no lo supo aprovechar porque para él son más importantes los esquemas que los jugadores.

Convivieron una temporada y los dos se tuvieron que ir por los malos resultados.