Mundial Qatar 2022: Dibu Martínez, otra vez héroe en los penales e insultos con los rivales

Emiliano Martínez tuvo otra noche brillante en una definición por penales para que la Selección Argentina elimine a Países Bajos y clasifique a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Como aquella vez ante Colombia el año pasado por la Copa América, Dibu fue determinante. Hoy le tapó los remates a Virgil Van Dijk y a Steven Berghuis, en el comienzo de la tanda.

El arquero tuvo dos voladas impresionantes luego de también ser clave en los octavos de final con una atajada bárbara en el cierre ante Australia.

Al igual que Messi, Martínez tuvo un cruce con los jugadores y el cuerpo técnico de Países Bajos. El Dibu les dedicó «I fucked you, twice», que para traducir suavemente, significa «te gané dos veces», en alusión a lo que pasó en el Mundial de Brasil 2014.

Dibu Martínez: «jugamos por 45 millones»

“Tenemos huevos, corazón y pasión”, expresó el arquero ante la prensa después del partido. «Siento mucha emoción. Jugamos por 45 millones. Darle alegría a la gente es lo más lindo en este momento”, continuó.

“Me llegaron dos veces, en el tiro libre del final no entiendo que cobró el árbitro. No los pude ayudar en los 90 minutos, pero se me dio en los penales”, aseguró.

«Darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo» dijo el arquerazo de Argentina, Damián Emiliano «Dibu» Martínez. Argentina se encuentra entre las cuatro mejores selecciones de #Qatar2022.



