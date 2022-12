Mundial Qatar 2022: El análisis de Scaloni tras la clasificación de Argentina a cuartos de final

Argentina se metió en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 luego del trabajado triunfo sobre Australia por 2 a 1. Luego de la victoria, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó todo lo que dejó la clasificación a la siguiente fase, explicó el cambio de Papu Gómez e indicó que será un honor enfrentar a Louis Van Gaal, DT de Países Bajos, el próximo viernes.

Sobre lo que dejó el triunfo ante los oceánicos, comentó: «Estamos satisfechos, el partido fue muy difícil, es un rival que estaba más entero que nosotros. Nos costó el primer tiempo, hasta que lo abrió Leo. De ahí mejoramos, el equipo no mereció sufrir hasta el último minuto, porque tuvimos muchas situaciones».

Al momento de hablar sobre la jugada polémica que se dio en el primer tiempo, donde la Argentina pidió penal, explicó: «No quiero hablar más del VAR. No me voy a excusar en eso, es un tema terminado. Me dijeron que hay 42 imágenes para analizarlo».

"EL EQUIPO NO MERECIÓ SUFRIR"



Lionel Scaloni en conferencia de prensa tras la victoria y clasificación de Argentina a cuartos de final de la Copa de Mundo 🏆#TNTSportsMundial pic.twitter.com/0eOgpCweNZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 3, 2022

Con respecto al estado físico de Ángel Di María indicó que «no estaba en condiciones de jugar. No era necesario que se cambie. No íbamos a hacerle un favor a nadie si lo poníamos, esperamos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar a los cuartos». Además, comentó que el cambio de Papu Gómez en el inicio del complemento no fue sólo táctico: «Tenía una molestia grande en el tobillo y creímos que el equipo necesitaba otra cosa; tener una salida zurda y adelantar a los laterales. Después mejoramos en ese momento del juego».

Consultado sobre el gran apoyo del público que tuvo en el estadio, el oriundo de Pujato sentenció: «Es una inyección de moral única, me gustaría que todos puedan vivir lo que se ve en toda esa gente apoyando. Mejor que eso no hay nada para despues plasmarlo en la cancha. Te dan ganas de salir y festejar. Cuando ves a la gente contenta, se siente la felicidad en la cancha».

Al momento de analizar al próxima rival de la Argentina, Países Bajos y lo que significa para él enfrentar a Van Gaal, deslizó: «Es un orgullo. Cuando yo era jugador de fútbol, él entrenaba al Barcelona y ya era una eminencia. Todos sabemos lo que hizo por el futbol y muchos intentaron copiarlo. Es uno de los placeres que me da el fútbol, además de dirigir un Mundial».

🗣️ "LA GENTE SE SIENTE IDENTIFICADA CON ESTE EQUIPO" 🇦🇷



Lionel Scaloni, DT de Argentina, en Conferencia de Prensa. pic.twitter.com/TDByMLRfpE — TyC Sports (@TyCSports) December 3, 2022

Con respecto a lo futbolístico, explicó: «Hoy vimos un rato del partido. Es un equipo que tiene las cosas muy claras, a lo mejor no brilla como equipos de otras épocas, pero tiene sus puntos muy fuertes y sus debilidades. Va a ser un partido muy lindo con dos selecciones históricas».