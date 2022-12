Mundial Qatar 2022: las razones por las que Cristiano Ronaldo es suplente en Portugal

La suplencia de Cristiano Ronaldo en los octavos de final contra Suiza en el Mundial de Qatar fue una sorpresa pero sus razones están claras si se analizan los últimos días de la selección de Portugal.

Luego de algunas declaraciones encontradas, Fernando Santos no puso a CR7 en el once inicial. El entrenador lo había criticado por su enojo tras ser reemplazado ante Corea del Sur en el cierre del Grupo H.

«En el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto», declaró el DT sobre el capitán.

La suplencia de Cristiano Ronaldo se explica con su gesto en el último partido al ser sustituido y estas palabras del técnico Fernando Santospic.twitter.com/mZJIT0gU76 — Futbol por las venas (@futbolxvenas) December 6, 2022

En su lugar, se metió en el equipo Goncalo Ramos, delantero del Benfica de 21 años. El cambio le salió bien a Santos ya que Ramos tres goles contra Suiza. CR7 entró a los 28′ del segundo tiempo pero no tuvo incidencia.

🐛 Afuera #CristianoRonaldo



🔁 El entrenador Fernando Santos decidió darle descanso a CR7 y fue reemplazado por André Silva.



⚽️ El partido sigue 1 a 1 ante #CoreaDelSur 🇰🇷 y #Portugal 🇵🇹 está clasificando primero en el Grupo H. pic.twitter.com/jDoHESv6VX — D Sports Radio (@DSportsRadio) December 2, 2022

Más allá de que su nivel no sea el de otras épocas, la jerarquía de Ronaldo es indiscutible y su exclusión no deja de ser sorprendente. Cristiano está a un gol de igualar a Eusebio (9) como máximo anotador portugués en Mundiales.

Lo cierto es que el equipo jugó bien sin él ante Suiza. El exReal Madrid vive un presente complicado a nivel clubes y en la actual temporada jugó poco en Manchester United donde no continuará. Seguiría su carrera el año que viene en el Al-Nassr de Arabia Saudita.