Mundialito: denuncian abandono de jugadores tras un duro choque durante un partido

Marcelo Ramos es entrenador de Deportivo Xeneizes de San Antonio Oeste, equipo que estaba jugando el Mundialito Infantil en la sede de Choele Choel. Según comentó, dos de sus jugadores protagonizaron un choque durante un partido pero no fueron asistidos.

«En uno de los encuentros, arquero y defensor salen a cortar una jugada. Se golpean entre ellos y esa jugada termina con una fractura de fémur del defensor. El arquero se golpea en las piernas y la columna», relató Ramos.

De allí en adelante, el DT del equipo de San Antonio explicó que «la cancha no contaba con ambulancia y la camilla estaba rota. Lo sacamos con una tabla que estaba siendo usada de mesa. Lo metimos en la caja de una camioneta y lo llevamos al hospital de Choele Choel. Después llegó la ambulancia para llevarse al otro chico un rato más tarde».

Ramos dijo que «desde el club Sportsman (de Choele) se portaron muy bien con nosotros. Mucha gente se puso a disposición, como la gente de Viedma con quien compartimos el alojamiento».

El técnico contó que estuvo en contacto con una personas de la organización de apellido Godoy, quien comprometió la llegada de una ambulancia para trasladar a uno de los chicos, pero nunca llegó.

«Se pudo traer a los chicos. En el momento tener a un nene durante 30 horas «tirado» fue muy feo», añadió.

«La operación sale 500 o 600 mil pesos y el seguro del torneo no la cubre, sino por reintegro. Nosotros somos un club nuevo y así no lo fuéramos no tenemos ese dinero», agregó Ramos. Al mismo tiempo explicó que el nene será operado con la cobertura de Ipross, porque la mamá tiene esa obra social.

«Es la primera vez que participamos en el Mundialito, es la primera vez que tenemos un accidente así», aclaró. Deportivo Xeneizes decidió retirarse del torneo y volver a su ciudad de origen.

«Nos gustaría seguir participando de esto pero no en estas condiciones. Mínimamente creo que deberían contactarse desde la organización, más allá del dinero. Solo queremos que no vuelva a pasar, sigo esperando la llamada», finalizó el DT.

El Mundialito comenzó el miércoles 18 y finaliza el domingo 29 de enero en once sedes de la región y el club organizador es Deportivo Roca.