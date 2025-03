Neymar, durísimo tras la goleada de Argentina a Brasil: «Es triste por la forma en que sucedió»

La goleada de Argentina ante Brasil en las Eliminatorias sigue generando repercusión y en las últimas horas se sumó Neymar. El astro brasileño rompió el silencio acerca de la derrota de su combinado nacional, luego de haber estado ausente por lesión.

«Vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota. Es triste, ¿verdad? Es malo perder un juego, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió… Sabemos que fue un mal día para todos. Cuando tienes un mal día, las cosas no suceden. Eso es parte del fútbol. Desgraciadamente así es y así pasó con nuestro equipo», planteó el delantero en diálogo con la prensa, durante la premiación del Campeonato Paulista.

Pese a la derrota, el astro brasileño no dudó sobre sus compañeros y destacó el sacrificio para volver a la Canarinha al primer nivel del fútbol, luego de unas Eliminatorias irregulares. «Sabemos del compromiso de todos los jugadores, la dedicación que tienen. Necesitamos más«, sostuvo.

Y concluyó de manera contundente: «Solo nosotros, los jugadores de la selección brasileña, podemos cambiar esta situación. Eso es lo que les digo a ellos y a ti: solo depende de nosotros, de unirnos para mejorar cada vez más«.

Neymar podría volver a la Selección de Brasil con un técnico conocido

Luego de la derrota de Brasil, el entrenador Dorival Junior dejó el cargo, por lo que comenzó la búsqueda de un reemplazante.

El nombre que comenzó a sonar con fuerza fue el de Carlo Ancelotti, aunque el italiano confirmó que continuará en Real Madrid. Pero la otra opción que se barajó fue Filipe Luis, que tampoco prosperó, por lo que en algunos sectores comenzaron a arrojar opciones un poco más exóticas.

Curiosamente, el entrenador que buscarían es Jorge Jesús, el DT que dirigió a Neymar en Al Hilal, aunque al ser consultado sobre esta chance, el delantero se mantuvo fuera de los rumores ante la consulta de Charla Podcast: «No tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera«.