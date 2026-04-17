Deportivo Rincón recibe a Cipolletti en el duelo regional de sábado por la tarde

Rincón ganó el único que jugó de local hasta ahora. Cipo, de visitante, sumó un empate y una caída. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Este sábado, desde las 16, en el renovado predio del camping Elías Moisés Gómez, Deportivo Rincón recibe a Cipolletti por la quinta fecha del Federal A. El árbitro del encuentro será el bahiense Fernando Omar Marcos. El León volvió a su cancha histórica en su debut como local de hace dos semanas, cuando venció a Argentino de Monte Maíz. Será la primera vez que enfrente al Albinegro en este escenario.

Cipo nunca le pudo ganar a Rincón en Neuquén y solo pudo sumar en una de sus cuatro visitas. Tampoco le pudo convertir goles ya que fueron tres 1-0 para el León y un empate 0-0. Sí lo pudo derrotar las dos veces que jugaron en La Visera.

El Albinegro no podrá contar con Víctor Manchafico y Brandón Obregón, expulsados en el empate de la fecha pasada ante Costa Brava. Tampoco podrá estar Nicolás Peralta, desgarrado. A su vez, llegan entre algodones y están en duda Gonzalo Lucero y Andrés Almirón.

Juan Cruz Huichulef y Claudio Mosca, que todavía no han sido titulares, serían los reemplazantes de los dos suspendidos.

Los dos llegan con los mismos puntos y escoltas de Costa Brava y Juventud Unida pero Rincón tiene un partido menos porque ya tuvo fecha libre. El León ganó el único que jugó de local y empató los dos que disputó de visitante.

Cipo sumó un triunfo y un empate en su cancha mientras que de visitante cosechó una derrota y una igualdad.

Ambos conjuntos persiguen el objetivo de quedar entre los 5 primeros para clasificar a la Zona Campeonato, algo que consiguieron el año pasado. La diferencia es que en esta temporada cambiaron de rivales en una nueva zona.

Aunque no cataloga como clasico, el duelo interprovincial se ha intensificado con el desembarco de Rincón en la categoría y ante la falta de equipos más cercanos.

Las probables formaciones del León y el Albinegro

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Bruno Di Bello, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi, Ezequiel Ávila; Juan Achetoni, D. Carrasco, R. Montes, Axel Oyola; C. Estigarribia y M. Domínguez. DT: Pablo Castro

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan C. Huichulef, Nehuén García; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maxi López; Sebastián Jeldres y F. Acevedo. DT Fernando Enríquez

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: Elías Moisés Gómez (Rincón de los Sauces)

Hora 16