Otamendi hizo un gol pero no le alcanzó al Benfica: quedó eliminado de la Copa de Portugal

Este martes, Benfica disputó la semifinal de vuelta de la Copa de Portugal ante Sporting Lisboa y quedó eliminado tras empatar 2-2. Los argentinos Nicolás Otamendi y Ángel Di María fueron titulares en las Águilas que no lograron acceder a la final.

El encuentro se disputó en el Estadio da Luz y el central argentino convirtió uno de los tantos. Sin embargo, el equipo dirigido por Roger Schmidt quedó eliminado debido a la derrota 2-1 en la ida.

El zaguero campeón del mundo convirtió el 1-1 parcial a los 52 minutos, luego de que Morten Hjulmand abriera el marcador para el Sporting Lisboa. David Neres tiró el centro desde la derecha y el ex Vélez conectó un cabezazo para vencer al arquero rival.

Benfica 2️⃣:2️⃣ Sporting CP Agg (3:4)



Meanwhile 🇦🇷Otamendi (36) just scored his 41st Career goal



Man City – 11 Goals

FC Porto – 10 Goals

SL Benfica – 7 Goals

Valencia – 6 Goals

Argentina NT – 6 Goals

CA Vélez – 1 Goal



Can he Score 50 Goals?pic.twitter.com/h6YqJmlvbH