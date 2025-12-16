Ousmane Dembélé ganó el premio The Best de FIFA a mejor jugador del mundo

Luego de ganar el Balón de Oro, Ousmane Dembélé repitió en los premios The Best y recibió el reconocimiento como mejor jugador del mundo en la temporada 2024/2025 por parte de la FIFA.

El francés del PSG superó en la terna a su compatriota Kylian Mbappé, del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, de Barcelona.

La votación estuvo a cargo de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas a FIFA en un proceso que cerró el 28 de noviembre.

El plazo que se tuvo en cuenta fue entre el 11 de agosto del 2024 y el 8 de agosto del 2025. En ese período, Dembélé fue una de las figuras del PSG que ganó la Champions League y fue subcampeón en el Mundial de Clubes.

Luis Enrique, también del PSG, ganó como mejor entrenador y Aitana Bonmatí, del Barcelona, se lo quedó por tercera vez como mejor jugadora femenina.

Todos los gandores del premio The Best

Es el primer francés que lo gana desde que FIFA lo entrega. Este galardón se otorga desde 2016 cuando la entidad del fútbol internacional rompió con France Football, que son los encargados del Balón de Oro.

Lo ganó tres veces Lionel Messi, dos Cristiano Ronaldo, dos Robert Lewandowski, uno Luka Modric y otro Vinicius, el año pasado.