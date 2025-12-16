El Premio Puskás al mejor gol del año se lo quedó un jugador argentino

La FIFA confirmó al ganador del Premio Puskás al mejor gol del año 2025 y, por primera vez, se lo quedó un futbolista que juega en la liga argentina.

El galardón fue para Santiago Montiel de Independiente por su golazo de chilena contra Independiente Rivadavia en Avellaneda correspondiente a los octavos de final del Apertura de la Liga Profesional.

En el partido que se jugó el 11 de mayo, el jugador sorprendió con una chilena desde afuera del área que se metió por arriba del arquero cipoleño Ezequiel Centurión.

Montiel quedó por encima de Declan Rice del Arsenal y de Lamine Yamal del Barcelona. Es el primer jugador que lo gana en el fútbol argentino.

Los otros argentinos que lo habían ganado lo hicieron en el fútbol inglés. Alejandro Garnacho en el Manchester United en 2024, también por un gol de chilena, y Erik Lamela por uno de rabona en 2021 en Tottenham.

El primo de Gonzalo, de 25 años y formado en River, debutó en primera en 2023 en Argentinos Juniors. En agosto del 2024 llegó a Independiente donde todavía juega.