Pablo Barrientos, presidente de Newbery: «Ojalá esto se gane en una cancha y no en un escritorio”

Después de la suspensión del partido en Comodoro Rivadavia por la agresión a los jugadores de Deportivo Rincón, el presidente de Jorge Newbery, Pablo Barrientos, dio su versión de los hechos y contó cuál es la postura del club respecto a la definición de la serie por el Regional Amateur.

«El árbitro y los policías dieron las garantías para que se juegue el partido luego de lo que pasó y del otro lado no quisieron salir«, expresó el exjugador en conferencia de prensa.

Además, aseguró que esperan que el encuentro se pueda jugar y no perder los puntos. «Nosotros estamos trabajando para que esto se gane en una cancha de futbol y no en un escritorio. Confió en que esto puede ser justo, que sea en un escenario neutral, no tenemos que matar el espíritu del deporte que es ganar en una cancha de futbol», manifestó.

Barrientos también indicó que hubo agresiones de los dos lados y que el «mea culpa» debería ser de los dos clubes. “En el túnel salieron algunos videos, vino gente que no es parte de la comisión de ellos en donde se metieron ahí y justamente vinieron a hacer algo que nosotros veíamos que podía llegar a pasar, hubieron algunos disturbios que no tuvieron que ver con jugadores de ellos. Si fueron de las dos partes, que estuvo muy mal pero eso no era impedimento para que no se viva una fiesta”, señaló.

El presidente de Newbery reconoció que hicieron «autocrítica» y amplió: «creo que hubo una falla y nosotros pusimos mucho de nuestro lado para que esto no pase a mayores. Newbery cumplió con la cantidad de policías”.

A su vez, Barrientos apuntó contra la delegación de Rincón. “El problema aparece en el túnel, no hubo problemas con jugadores, eran allegados a ellos que se agredieron con la gente nuestra. Hay un montón de personas que vinieron como colaboradores de Rincón que eran campeones de artes marciales y creo que nosotros también merecemos explicaciones”, comentó al respecto.

La resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal se conocerá entre martes y miércoles. El ganador de la serie jugará la final por el ascenso al Federal A con Colón de San Justo que eliminó a Ben Hur de Rafaela.

La conferencia completa de Pablo Barrientos