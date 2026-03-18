Pablo Castro, DT de Rincón y las claves para competir contra San Lorenzo

Después de una larga preparación, Deportivo Rincón está a horas de afrontar su gran desafío ante San Lorenzo por los 32avos de la Copa Argentina.

El León entrenó esta semana en Cipolletti y este jueves viajará en avión hasta Buenos Aires. El viernes, desde las 21:15, se medirá con el Ciclón en cancha de Quilmes.

San Lorenzo llega en un momento difícil después de la dura goleada 5 a 2 que sufrió con Defensa y Justicia que derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador. El DT interino será Alan Capobianco, técnico de la reserva.

«Nosotros tenemos que ocuparnos de que funcione lo nuestro y no hacernos eco de la situación de San Lorenzo. Buscaremos no salirnos de lo que venimos trabajando hace ya más de un mes», expresó Pablo Castro, entrenador de Rincón, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Seguramente haya modificaciones respecto a lo que veníamos viendo de ellos. Con Defensa no les salió nada, pero venían de jugar con Boca y empatar 1 a 1«, analizó.

«El rival va a tener otra energía, cuando hay un cambio de técnico algo se modifica. Buscaremos que no nos conviertan en los primeros 20 minutos, intentaremos que se hagan largos», agregó.

Sobre las claves del partido, Castro evaluó: «Claramente es un partido en el que vamos a tener que defender mucho. La clave va a pasar por el sector de la cancha dónde lo hagamos y el momento en el que podamos atacar. Venimos trabajando en poder sostener un bloque medio y no uno bajo, para tener menos recorrido cuando quede la chance de avanzar. Tenemos que ser inteligentes y descifrar rápidamente dónde van a estar o no las debilidades de ellos».

«El propósito es intentar ser un equipo con mucho espíritu amateur, que juega por la camiseta y en equipo, sin depender tanto de las individualidades», añadió.

Para Rincón será el debut en esta temporada ya que tiene fecha libre en el arranque del Federal A. «Tenemos la incertidumbre de no haber jugado un partido oficial este año. Yo creo que el corazón de los futbolistas es grande y eso se va a compensar con la entrega», comentó Castro al respecto.

Acerca de la sede en Buenos Aires, el DT opinó: «Me da pena por la gente de Rincón que tiene que hacer un viaje de 18 o 20 horas. Nosotros en avión estamos en una hora, no nos cambia tanto. Si era un poco más cerca seguro podía ir más gente».