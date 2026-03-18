Deportivo Rincón anunció los convocados para enfrentar a San Lorenzo por Copa Argentina: ¿Cómo será la venta de entradas?

Deportivo Rincón ya palpita su duelo ante San Lorenzo de Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se jugará el próximo viernes desde las 21:15 en el estadio Centenario de Quilmes. El León se entrena en Cipolletti a la espera del partido más importante de su historia. Este martes, disputó un amistoso con La Amistad, que fue la última prueba antes del inicio de la temporada.

Rincón se prepara en Cipolletti para el histórico partido contra San Lorenzo.

El equipo neuquino estará en la provincia de Río Negro hasta el jueves, cuando emprenderá viaje hacia Buenos Aires. En este marco, Pablo Castro ya dio la lista de 23 convocados para enfrentar al Cuervo. Los arqueros serán Alejandro Sánchez y Jonathan Criado. Los defensores son Nicolás y Bruno Di Bello, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi, Marcos Narváez, Jonathan Fleita y Edgardo Díaz.

Los mediocampistas que viajan son Juan Achetoni, Ezequiel Ávila, Héctor Rueda, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Daniel Carraso, Matías Domínguez y Axel Oyola. Por último, los delanteros serán Cristian Canga, Jorge Rossi, Fernando Inda, Cristian Estigarribia y Jair Blanco. De los 13 refuerzos que llegaron a Rincón, el único que estará ausente será Matías Carrera.

Será el regreso de Rincón a la máxima copa nacional tras ocho años. En 2018, en la única participación hasta el momento, fue derrota por 2-0 ante Newells en los 32avos de final. De ese plantel, repetirán Nicolás Di Bello, Hector Rueda y Fernando Inda.

El partido llega en un momento delicado para el Ciclón. Este martes, San Lorenzo anunció que Damián Ayude no seguirá siendo el director técnico, luego de la dura derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia. Para este partido, quién estará al mando será Alan Capobianco, entrenador de la Reserva.

¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

Este miércoles comenzó la venta de entradas para este transcendental partido. Desde Deportivo Rincón, informaron que desde las 10 hasta las 18 horas se realizará la venta de tickets en la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, ubicada en Sarmiento 237 en Neuquén Capital.

El presidente Aníbal Villalba aclaró que «la comercialización de las entradas es exclusiva de la organización de la Copa Argentina«. Además, advirtieron que será el único punto de venta oficial en Neuquén, tras varios intentos de estafas.