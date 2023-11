Pablo Maffeo habló sobre su convocatoria a la Selección Argentina: «Estoy muy agradecido»

A horas de la publicación de la lista de convocados por Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay y Brasil por la segunda fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Pablo Maffeo, el defensor del Mallorca quien fue la novedad de la nómina, manifestó su orgullo por formar parte del plantel.

El futbolista de 26 años, que fue captado en las inferiores por el Manchester City, vistió la camiseta de España durante las selecciones juveniles pero luego no tuvo lugar en la mayor.

Ante ese panorama, el flamante entrenador campeón mundo decidió seguirlo de cerca y lo sumó en la nómina para la doble fecha de Eliminatorias ante las lesiones de Juan Foyth y Gonzalo Montiel que dejan sólo a Nahuel Molina como defensor por el carril diestro.

En diálogo con la prensa oficial del Mallorca, el defensor expresó: «Estoy súper feliz y orgulloso. Es increíble. Estoy muy agradecido a Argentina y orgulloso de poder defender esta camiseta».

Además, el lateral derecho se refirió a las charlas que tuvo con Scaloni antes de la convocatoria: «Mantuvimos algún contacto. Lo primero que hice fue agradecerle su tiempo, que lo dedicara en mí. Él me preguntó y obviamente le dije que sí, que era un orgullo para mí y para mi familia».

🇦🇷 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐟𝐟𝐞𝐨. Felicidad y orgullo. pic.twitter.com/jO5keXcoHh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 11, 2023

El nombre de Lionel Messi no tardó en aparecer en la entrevista y Maffeo admitió que jugar con el capitán es algo inimaginable. «Poder compartir entrenamientos, vestuarios, concentraciones con el mejor futbolista de toda la historia, es genial», expresó.

«Ya me tocó vivirlo en contra y ahora poder vivirlo a favor, es brutal. No sé si se acordará de mí o no. Yo creo que sí. Porque cuando fui con el Huesca a jugar al Camp Nou o el Girona, la verdad que se portó súper bien conmigo. De hecho, tengo su camiseta enmarcada, algo que me llevo para mí», completó.

El lateral derecho contó cómo fue el momento en que se enteró del llamado. «Me enteré en el comedor. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Estaba súper contento. Llegué al coche y era todo felicidad», recordó.

A su vez, relató cómo le contó la noticia a su madre argentina. «No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Colgué y me puse a llorar. Mi mamá es argentina y mi padre italiano, creo que ella era la primera persona que se merecía saber esto», expresó.

El caso Maffeo es un ejemplo más del trabajo del reclutamiento que lleva a cabo la selección argentina en todas sus estructuras y durante el último tiempo sumó apellidos como los de Luka Romero (Milan), Nico Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Felipinho(Preston North End), Mateo Sciancalepore (Espanyol), Lorenzo Luchino (Sevilla) o Valentín Carboni (Monza).