Palermo sobre su deseo de dirigir en Boca y la relación con Riquelme: «Durante cuatro años nadie me llamó»

Tras las elecciones en Boca donde Román Riquelme se impuso ante la lista de Ibarra – Macri, Palermo afirmó que «no durarían ni tres días» en convivencia con el presidente electo. Este mediodía, en dialogo con ESPN, volvió a ratificar que nunca recibió una oferta para dirigir al Xeneize por parte del oficialismo.

Además de hacer referencia a las escasas posibilidades de dirigir en Boca en la gestión de Riquelme, el Titán planteó que «sin desmerecer a Ibarra y Battaglia» los extécnicos tuvieron la chance sin haber tenido la experiencia previa.

"Battaglia":

Por el comentario de Martín Palermo sobre Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra pic.twitter.com/oTLJDTFzFQ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 21, 2023

“¿Tuve que hacer un buen campeonato con Platense para creer que estoy preparado para dirigir a Boca?«, se preguntó en dialogo con ESPN, haciendo referencia a los dos entrenadores interinos que decidió poner Riquelme tras la salida de Miguel Ángel Russo, primero, y del jugador con más títulos en la historia del club, después.

"ME VI CON LA POSIBILIDAD DE CUMPLIR EL SUEÑO DE DIRIGIR A BOCA", Martín Palermo habló sobre la manifestación de su deseo de ser DT del Xeneize en plena competencia con Platense.@espnfutbolarg pic.twitter.com/Vv9wuZaWYa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2023

A pesar de los rumores que salen cada vez que Boca busca nuevo entrenador, Palermo salió a aclarar que nunca estuvo en el radar del oficialismo: “No quiero que se instale más que cuando a un técnico en Boca lo están por echar, o se va a ir, y empiezan a sonar nombres, me pongan a mí. Porque durante estos cuatro años nadie me llamó”.

"NO HUBO CONVERSACIONES, NO HUBO LLAMADOS", Martín Palermo confesó que no tuvo charlas ni con Talleres ni con Vélez.@espnfutbolarg pic.twitter.com/Op7yEri9L9 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2023

La única vez que el Loco estuvo cerca de debutar en el banco Xeneize fue cuando Andrés Ibarra y Mauricio Macri (candidatos de la derrotada oposición) aseguraron que el Titán iba a ser el encargado de tomar las riendas del equipo si ganaban las elecciones

"YO NO VOY A CORTAR UN VÍNCULO CON UN CLUB PARA IRME POR LA DESESPERACIÓN DE QUE TENGO QUE DIRIGIR BOCA", el pensamiento de Martín Palermo sobre un posible llamada del Xeneize.@espnfutbolarg pic.twitter.com/qOUdOksZ4S — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2023

“En estos años tuve charlas con Román y le agradecí al cederme jugadores (Vicente Taborda y Maximiliano Zalazar). Por esas charlas pudo haber existido ese café de por medio para ver si había alguna intención en su proceso ser DT de Boca. Pero si no lo hicieron antes, ¿por qué lo harían estos próximos 4 años?”, sentenció.