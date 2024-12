Papu Gómez contó cómo se enteró del doping positivo durante el Mundial de Qatar

Mientras aún atraviesa su sanción por doping positivo, Alejandro «Papu» Gómez contó por primera vez cómo se enteró de la noticia durante el Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo al relato del jugador, supo del positivo en la prueba de dopaje a solo dos días de la final contra Francia y, por la cercanía con el partido, no dijo nada hasta después de la definición.

“Me llega por mail dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imaginate festejando pero siempre con la cabeza en qué va a pasar», aseguró Gómez en diálogo con Juan Pablo Varsky en su medio Clank.

“No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me la guardé para después del partido”, continuó el Papu.

En España no se realizan controles antidoping después de los partido. Acá el Papu nos explica en detalle cómo se dio su situación de doping positivo.



Mirá la nota completa: https://t.co/WAtj3LOtI9 pic.twitter.com/TbmIkJxLVD — Clank.media (@clank_media) December 9, 2024

El volante no especificó cómo quedó su relación con el plantel y el cuerpo técnico luego de cientos de rumores al respecto. “Cuando te cuentan algo así no es que podés decir mucho, decís ‘qué cagada, tranquilo, se va a solucionar’, cosas normales. Después, obviamente viajamos hasta Argentina, 30 horas, los festejos, el caos, todo normal cada uno sigue con su vida”, indicó.

Varios meses después, se confirmó que lo sancionaban por dos años. “Cuando me dan la pena máxima, se me cayó el mundo, veía muy lejana la suspensión. Habían pasado solo dos meses, no sabía si iba a seguir jugando, un día tenía ganas, al otro día decía ‘me retiro, con 37 años no voy a poder volver, ¿qué hago ahora?’. Fueron muchos altibajos durante muchos veces”.

Luego de la sanción, tuvo varias instancias de apelación buscando la reducción de la pena, pero es algo que no parece prosperar. El Papu Gómez nos cuenta cómo el ente encargado pasó por un escándalo de corrupción.



Mirá la nota completa: https://t.co/WAtj3LP1xH pic.twitter.com/NReZ4qsXMu — Clank.media (@clank_media) December 9, 2024

La suspensión terminará a mitad de este año y el futbolista afirmó que le gustaría seguir en actividad. “No me gustaría retirarme así, me gustaría retirarme en una cancha«, expresó. Su idea es seguir en Europa y, por el momento, no piensa en volver a Argentina.

La sustancia por la que dio positivo Papu Gómez fue terbutalina, que, según la versión del argentino, ingirió al tomar un jarabe para la tos.