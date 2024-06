Paredes sería titular ante Canadá y Scaloni duda entre Mac Allister y Enzo Fernández

Si hay un sector de la cancha donde Lionel Scaloni tiene alternativas de calidad es en el mediocampo. El entrenador tiene el famoso “lindo problema” ya que ante tantas variantes sí o sí deberá dejar en el banco a jugadores de peso.

El que se metería en el equipo por su nivel actual es Leandro Paredes. El volante central recuperó su mejor versión en su temporada en Roma y arrancaría como titular el jueves en el debut en la Copa América ante Canadá.

El jugador surgido en Boca es el «5» predilecto para Scaloni y es al primero que bancó en su ciclo. El mediocampista no llegó al 100% al Mundial de Qatar y perdió el puesto después del estreno fallido con Arabia Saudita. No dejó de tener minutos y tuvo participaciones importantes pero casi siempre desde el banco de suplentes.

El número puesto en el medio es Rodrigo De Paul, como su apodo lo dice, el “motorcito” del equipo. Es el futbolista con más partidos en la era Scaloni. Su entrega y compromiso lo ubican también como el futuro capitán cuando no ya no estén Messi, Di María y Otamendi.

La principal duda de Scaloni

La incógnita está en el tercer lugar del mediocampo. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández fueron determinantes en la conquista del Mundial de Qatar. Su juventud anticipa un proceso de muchos años por venir en la Selección. Más allá de eso, uno de los dos arrancaría la Copa América como suplente.

Mac Allister tuvo una temporada excepcional en el Liverpool como volante central. El ex Boca y Argentinos Juniors demostró que no le pesó usar la “10” de uno de los grandes de Europa. En los amistosos no mostró su mejor versión y el rol de “5” quedaría para Paredes.

Como interno, se acomodaría mejor Enzo Fernández que tuvo un buen rendimiento ante Guatemala. De todas maneras, su año en Chelsea no fue tan estelar como el de Alexis en Liverpool.

Las demás opciones en el medio

Otro que rankea alto en el gusto del DT es Giovani Lo Celso, titular en los dos amistosos recientes. El ex Rosario Central fue una fija en los primeros años de Scaloni en Argentina y se quedó afuera de Qatar por una lesión en la previa. Su poca continuidad en Tottenham atenta contra sus posibilidades. A pesar de su aparición desde el comienzo con Ecuador y Guatemala, empezaría el torneo continental en el banco.

Por si fuera poco, también está Exequiel Palacios. El tucumano fue clave en la histórica temporada de Bayer Leverkusen campeón por primera vez de la Bundesliga, con doblete en la Copa Alemania y subcampeón en la Europa League. El ex River jugó un puñado de minutos con Ecuador y contra Guatemala no ingresó. Hoy parece correr de atrás al igual que Guido Rodríguez.

El resto del equipo para el debut del jueves con Canadá sería: Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Di María, Messi y Lautaro Martínez.