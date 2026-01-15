Paulo Díaz con un pie afuera de River: dónde seguiría su carrera

Paulo Díaz está cerca de dejar River e irse a la MLS. (Foto: @RiverPlate)

Después de ser una pieza indispensable durante varias temporadas en River, Paulo Díaz es prescindible para Marcelo Gallardo y está cerca de dejar el club.

El defensor quedó relegado por el entrenador desde fines del año pasado. El Muñeco no lo incluyó entre los convocados en el primer amistoso, contra Millonarios el último domingo.

La principal traba para una salida del jugador chileno de 31 años es el elevado salario que percibe en River donde tiene contrato hasta fines de 2027.

El Millonario le mejoró su sueldo cuando lo vinieron a buscar del fútbol árabe y solo un equipo del exterior podría igualar o mejorar lo que cobra.

El destino más posible para Paulo Díaz es la MLS. Recibió varios sondeos y River pretende recibir unos 3 millones de dólares por su pase.

El chileno lleva 6 años y medio en el club y consideran que su ciclo ya está cumplido. Disputó 214 partidos y está entre los cinco extranjeros que más jugaron en la institución. Además, ganó 7 títulos.

River sigue en la búsqueda de un defensor central con Jhohan Romaña, de San Lorenzo, como principal opción. En este mercado de pases, ya se fue Sebastián Boselli a Getafe de España.