Las críticas a Mastantuono en España por el mal momento del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa una dura semana después de la derrota en la Supercopa de España contra Barcelona y la eliminación con Albacete, equipo de segunda división, en la Copa del Rey.

Después de la salida de Xabi Alonso, asumió Álvaro Arbeloa y debutó con un papelón en la Copa del Rey al quedar afuera en octavos de final contra un rival de menor categoría.

Las críticas de la prensa española y de los hinchas van para muchos lugares y uno de los apuntados es Franco Mastantuono, refuerzo que llegó hace 6 meses desde River.

El argentino aún no hizo pie en el equipo y el Merengue gastó 45 millones de euros en su pase, lo que aumenta la presión sobre el jugador de 18 años.

Luego de superar una lesión que lo mantuvo un tiempo afuera, el juvenil tuvo poco rodaje hasta el partido de ayer en el que fue titular. Aunque metió un gol, su rendimiento generó críticas.

«Solo el gol le eleva un poco la nota. Del 0 al 1 y siendo muy generosos. Su partido fue flojísimo, desesperante y desde luego no justifica que, con 18 años y ese rendimiento, no despidiera en público a su ex entrenador», señaló el periodista Juan Ignacio García-Ochoa.

«Muchos errores en controles y pases fáciles. No estuvo fino el 30. Sin confianza en su juego… por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once«, escribió por su parte el periodista, Joel Del Río.

En el programa El Chiringuito, Tomás Roncero ironizó: «Yo he visto sus highlights en River Plate y empiezo a pensar que lo ha hecho la inteligencia artificial».