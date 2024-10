Pipo Gorosito se postuló para reemplazar al Romagnoli en San Lorenzo: “Me da pudor…”

Pipo Gorosito no anduvo con vueltas y manifestó sus ganas de volver a San Lorenzo.

San Lorenzo vive horas agitadas y la gestión de Marcelo Moretti no pega una. A la salida de Rubén Darío Insúa, la polémica contratación de Matías Realli, los conflictos con Néstor Ortigoza y la mala campaña, ahora se sumó la renuncia de Leandro Romagnoli, un ídolo del club. Y en el medio de todo este lío, apareció Néstor Gorosito, quien se postuló para ser el próximo entrenador.

En diálogo con radio La Red, Pipo manifestó abiertamente su deseo de asumir como entrenador de San Lorenzo: “Me da pudor estar ofreciéndome a través de un medio por respeto a Pipi, que lo quiero mucho. Siempre manifesté mis ganas de volver a San Lorenzo, aunque me incomoda el momento en el cual se encuentra la institución. Yo no quiero causar ningún problema, solo quiero que el club elija lo mejor. No quiero molestar”.

Tres pasos como jugador, uno como técnico

Néstor Gorosito tuvo tres pasos por San Lorenzo como jugador y se hizo muy querido por los hinchas. El primero fue en la temporada 88/89, tras salir de River, luego regresó en dos oportunidades, la primera en 1992 y finalmente en 1996. Como entrenador estuvo entre 2003 y 2004, en los comienzos de su carrera. Varias veces se habló de su vuelta, pero nunca se contretó. ¿Se dará ahora?

Así informó San Lorenzo la salida de Romagnoli

“Leandro Romagnoli le comunicó en la tarde de hoy (ayer) al presidente Marcelo Moretti su decisión de dejar de ser el técnico de San Lorenzo. Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas. Con el dolor de que el jugador más ganador de la historia no continúe en el Club, lo despedimos con la certeza de que en el futuro nuestros caminos se volverán a encontrar. ¡Muchas gracias, Pipi! ¡San Lorenzo es tu casa!”, compartió en sus redes sociales oficiales.