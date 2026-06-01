Así fue la violenta entradera a Malena Resa en su casa en Plottier: una banda que no actuó al azar. Foto: Cecilia Maletti

Plottier sigue sacudida tras el violento asalto que sufrió la intendenta, Malena Resa, quien junto a su familia padeció el domingo de los efectos de una «entradera» en su casa. Según pudo conocer este medio, el hecho habría sido perpetrado por al menos cuatro delincuentes armados y encapuchados y ocurrió en la propiedad ubicada sobre la calle Perci Clark al 2900. Allí los ladrones dejaron al descubierto que la banda contaba con un alto nivel de premeditación. El robo no habría sido «al voleo».

La teoría de que no fue un robo al azar se sostiene por estas horas en que los ladrones se encargaron de desmantelar el sistema de vigilancia, sustrayendo el dispositivo DVR que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa para borrar cualquier rastro de sus rostros o movimientos. Fue así que se llevaron un importante botín que incluye dinero, un vehículos, electrónica y otros elementos de valor para la familia.

El robo fue en la propiedad de Percy Clark al 2900 de Plottier. Foto: Cecilia Maletti



Un ataque sincronizado y violento

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el golpe delictivo comenzó cerca de las 21:45 del domingo. En ese momento, la jefa comunal de 50 años se retiró del domicilio para buscar a su hijo adolescente a la casa de un amigo. En la vivienda quedó únicamente su pareja, un hombre de 48 años que se dedica a la actividad empresarial.

Según informantes ligados a la investigación, el dueño de casa se encontraba en el living cuando fue abordado de forma imprevista por un delincuente armado que logró ingresar a través de una puerta lateral que se encontraba sin llave. Bajo amenazas de muerte, el asaltante obligó a entrar a otros tres cómplices.

Los encapuchados actuaron con agresividad: le propinaron golpes de puño en el rostro al hombre (ninguno causó lesiones de gravedad), lo maniataron con retazos de tela, le cubrieron la cabeza y comenzaron a exigirle a los gritos la entrega de una caja fuerte y dinero en efectivo.



El regreso de la intendenta

Apenas veinte minutos después, a las 22:05, Malena Resa regresó a la vivienda a bordo de su vehículo junto a su hijo menor de edad. Al estacionar en el garaje abierto, la intendenta no notó nada extraño a simple vista. Sin embargo, al ingresar, la escena cambió drásticamente.

La mandataria y el adolescente fueron emboscados por los sujetos, quienes llevaban los rostros y manos cubiertos para no dejar huellas dactilares. Tras proferir insultos y amenazas con armas de fuego, los delincuentes encerraron a Resa y a su hijo en uno de los baños de la casa, lugar donde también arrastraron y confinaron al hombre, cerrando la puerta con llave desde el exterior.

Al momento del robo, la intendenta no estaba en la casa y fue sorprendido su pareja mientras estaba solo. Foto: Cecilia Maletti



El botín y la fuga

Tras constatar que los delincuentes se habían retirado, las víctimas lograron salir del baño por sus propios medios y descubrieron el faltante de una importante cantidad de bienes de valor.

Entre lo robado se detalló a la Policía, una camioneta Toyota Hilux blanca, la que finalmente fue utilizada para escapar de la casa. También se denunció el faltante de un millón de pesos en efectivo, dos notebooks , una consola PlayStation 5 y dos teléfonos de alta gama.

También se denunció el robo de una mochila con documentos familiares y dos pasaportes y el dispositivo DVR de las cámaras de seguridad que amancena las imagenes grabadas.



La investigación: planificados y profesionales

Las primeras pesquisas realizadas por la policía arrojaron que los delincuentes cortaron o dañaron el cerco perimetral de alambre tejido de la propiedad para ingresar al predio, lugar donde los peritos trabajaron sobre pisadas y rastros que dejaron los ladrones.

Hasta el momento no se pudo determinar en qué vehículo arribaron los asaltantes, ya que contaban con apoyo externo o se movilizaban a pie de tal manera que no pudieran ser detectados.

La primera recolección de pistas determina que la banda tendría algún grado de conocimiento sobre las instalaciones y la vulnerabilidad de los accesos de la vivienda de la máxima autoridad municipal.